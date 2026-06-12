Anuncian cambios en algunos puestos de votación de Colombia en Estados Unidos para la segunda vuelta

El próximo domingo 21 de junio se desarrollará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda, alguno de los dos será el nuevo inquilino en la Casa de Nariño.

A medida que pasan los días, se acorta la espera para que millones de colombianos acudan a las urnas. En la primera vuelta, celebrada el domingo 31 de mayo, más de 23.6 millones de habitantes participaron en la jornada.

¿Por qué no se podrá votar en la sede del consulado en Houston?

Se debe tener en cuenta que, a pesar de que el día de las elecciones será el 21 de junio, los puestos de votación en el exterior abren sus puertas antes. Esto le da inicio oficialmente al proceso.

En aras de evitar confusiones, el Consulado de Colombia en Houston precisó cómo serán las votaciones en Texas, Oklahoma, Luisiana y Arkansas.

A partir del lunes 15 de junio y hasta el sábado 20 de junio, con horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., los colombianos que vivan en estos estados podrán votar en el puesto en Houston, en el que habrá cinco mesas, acorde a lo autorizado por la Registraduría.

Un punto clave es que las votaciones anticipadas no se podrán hacer en la sede del consulado. Esto, por causa del desorden que se presentó el pasado lunes 25 de mayo con la primera vuelta.

¿Cuáles son los puestos habilitados para el 21 de junio?

De igual forma, no estará habilitado el Metropolitan Multiservice Center, dado que se acogerán compromisos deportivos y académicos que fueron programados con antelación.

Para el 21 de junio, estarán habilitados los puntos en la ciudad donde el votante se encuentre inscrito y la jornada será de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. En la página web y redes sociales del consulado se puede buscar cuáles son los puestos habilitados.

Entonces, del 15 al 20 de junio, las votaciones anticipadas se llevarán a cabo en 6430 Hillcroft Ave, Houston, Texas, 77081. A este punto pueden acercarse los colombianos registrados en Dallas, Austin, San Antonio, Oklahoma City y Nueva Orleans.

El domingo 21 de junio sí estará habilitado el Metropolitan Multiservice Center para los votantes en Houston. Para el resto de las ciudades, estos son los puestos para ese día: Dallas – 102E Interstate 20, Arlington 76018; Austin – Embassy Suites by Hilton Austin Central; San Antonio – Kw Heritage, Nueva Orleans – 4334 Earhart Blvd 70125; y Oklahoma City – R&C Event Center.