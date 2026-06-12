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OFICIAL: Atlético Nacional tomó decisión DEFINITIVA con el DT Diego Arias y la anunció en un COMUNICADO

Atlético Nacional se pronunció tras el desenlace de la final vs. Junior.

Foto: @nacionaloficial en Instagram.

Noticias RCN

junio 12 de 2026
04:26 p. m.
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Tras la final perdida vs. Junior y el análisis del primer semestre del 2026, Atlético Nacional decidió dar por terminado su vínculo laboral con el director técnico Diego Arias.

El club informó esta determinación en sus redes sociales y, mediante un video, agradeció el profesionalismo de Arias como jugador y estratega.

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Además, Atlético Nacional dejó un mensaje relacionado con la búsqueda del nuevo director técnico.

Así confirmó Atlético Nacional que Diego Arias ya no es su director técnico

"Atlético Nacional ha decidido dar por finalizada la vinculación de Diego Arias como director técnico del equipo profesional masculino. La institución le agradece su dedicación y compromiso diario con el que siempre asumió la responsabilidad de dirigir este equipo", expresó el club 'verde'.

"Su forma de liderar, siempre desde el respeto y la cercanía, deja una huella en el vestuario. Al profe Diego le deseamos el mayor éxito en los desafíos que vienen en su camino. El club avanza en la definición del cuerpo técnico que asumirá el proyecto deportivo para el segundo semestre, decisión que será informada en su debido momento y, únicamente, a través de los canales oficiales de la institución", concluyó Atlético Nacional.

Asimismo, este mensaje estuvo acompañado de un mensaje en el que se revivieron arengas y momentos de Diego Arias en el banco de suplentes y en el camerino 'verdolaga'.

¿Cuál es el DT que Atlético Nacional tendría como prioridad?

Antes de que Atlético Nacional tomara una decisión con Diego Arias, el periodista Felipe Sierra reveló que a los directivos les interesa tener a Reinaldo Rueda como estratega.

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Sin embargo, aunque la negociación podría iniciar en los próximos días, no sería sencilla por cuestiones económicas.

En la temporada 25/26, Diego Arias dirigió a Atlético Nacional en 26 partidos, ganó 18, empató uno y perdió 7.

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