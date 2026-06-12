Canadá empató 1-1 con Bosnia, por el Mundial 2026, en un partidazo: reviva los goles

Canadá, una de las anfitrionas del Mundial 2026, debutó e inició su camino en el torneo más importante de selecciones.

Este viernes 12 de junio, a partir de las 2:00 de la tarde, los canadienses enfrentaron a Bosnia y Herzegovina.

El partido se disputó en el Estadio de Toronto y, tras múltiples emociones a lo largo de 96 minutos, finalizó 1-1.

Así fueron los golazos del 1-1 entre Canadá y Bosnia, por el Mundial 2026

El partido inició siendo parejo, pero Bosnia obtuvo una ventaja al minuto 20 al aprovechar un tiro de esquina.

Basic cobró desde el costado izquierdo, Kolasinac se levantó en el primer palo para 'peinar' el balón y Lukic apareció en el centro del área para cabecear por segunda vez y enviar el balón al fondo de la red.

Sin embargo, al minuto 78, después de dos pelotas sacadas en la línea, Canadá encontró la anotación del empate.

Kone inició un ataque por la banda izquierda, le entregó el balón en el medio a Promise David y el delantero se juntó de primera con Cyle Larin.

En consecuencia, el atacante del Southampton controló, se perfiló dentro del área, remató con su pie derecho y venció el arco defendido por Nikola Vasilj.

¿Cuándo vuelven a jugar Canadá y Bosnia, por el Mundial 2026?

El próximo 18 de junio, Bosnia enfrentará a Suiza, en el Estadio Los Ángeles, a las 2:00 de la tarde.

Mientras tanto, Canadá, en el Estadio BC Place Vancouver, jugará vs. Catar, a las 5:00 de la tarde.

Así está la tabla del grupo B del Mundial 2026, tras el debut de Canadá y Bosnia

Hasta el momento, el grupo B del Mundial 2026 está así:

Canadá: 1 punto (0). Bosnia: 1 punto (0). Suiza: 0 puntos. Catar: 0 puntos.

Sin embargo, Catar y Suiza aún no han debutado en el importante certamen.