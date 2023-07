Harold Tejada, el abanderado de Colombia en el Tour de Francia: lo postularon como el más combativo

Este martes 18 de julio, se llevó a cabo la etapa 16 del Tour de Francia 2023. La organización de la 'Grande Boucle' ofreció una exigente contrarreloj de 22.4 kilómetros entre Passy y Combloux. El recorrido finalizó con la desafiante Côte de Domancy (2.8 km al 8.5%), la cual puso a prueba las piernas de los corredores. Jonas Vingegaard dio una exhibición histórica, en la cual arrolló con las marcas de Tadej Pogacar y Wout van Aert. Por su parte, Harold Tejada fue el mejor 'escarabajo'.

Tejada, del Astana Qazaqstan Team, está siendo el colombiano más constante en la ronda francesa y es el mejor ubicado en la clasificación general. En la 'crono', el pedalista oriundo de Pitalito (Huila) demostró sus habilidades y ocupó el puesto 22, a 4:16 de Vingegaard, quien estableció un impresionante tiempo de 32:36.

El huilense ya había brillado en esta modalidad, pues recordemos que conquistó la medalla de oro en el Campeonato Nacional Contrarreloj sub-23 2019. Con esa marca, Tejada pudo mantener su Top-30 en la general. En este momento, el colombiano está ubicado en la casilla 28 y es el mejor de la formación kazaja.

Este buen posicionamiento en la CG se debe principalmente a su actuación en la etapa 13, de alta montaña. Tejada dio muestras de su versatilidad y fue octavo en el desafiante e interminable puerto de Grand Colombier (17.7 kilómetros al 7%). El exciclista del Team Medellín llegó a 1:05 del polaco Michał Kwiatkowski.

Ante estas grandes actuaciones, Tejada recibió una importante postulación de la ronda francesa, la cual este año está celebrando su edición 110.

"Retuit si crees que Harold Tejada es el ciclista más combativo de la segunda semana del Tour de Francia", publicaron en la cuenta oficial de Twitter de la emblemática carrera gala.

🔃 RT if you think 🇨🇴@haroldtejada1 is the most combative rider of the 2nd week of the #TDF2023.



🔃 RT si tu penses que 🇨🇴@haroldtejada1 le coureur le plus combatif de la 2ème semaine du #TDF2023. pic.twitter.com/6T9BnvNkfy