El estado de salud de Jamal Musiala vuelve a generar preocupación en el Bayern Múnich. El futbolista alemán, de 23 años, sufrió un nuevo episodio de ausencia el lunes 16 de noviembre, relacionado con la disfunción neurológica que le fue diagnosticada meses atrás y por la que recibe tratamiento médico.

La información fue confirmada este domingo 22 de noviembre por la agencia SID, filial alemana de AFP. De acuerdo con el reporte, el episodio se produjo durante el proceso de adaptación a un ajuste de su medicación, situación que ya había explicado el Bayern después de los primeros problemas de salud del jugador.

La nueva recaída se suma a otros episodios registrados desde agosto, cuando Musiala experimentó dos alteraciones durante partidos de pretemporada. Después de uno de esos encuentros, el propio futbolista explicó que padecía una disfunción neurológica que podía provocar episodios de ausencia breves y temporales.

¿Qué le pasó a Jamal Musiala y por qué sufrió una nueva recaída?

El problema de salud del atacante del Bayern se conoció en agosto de 2026. En ese momento, Musiala explicó que estaba bajo supervisión médica por una disfunción neurológica que podía ocasionarle pérdidas breves de conciencia o episodios de ausencia.

El club alemán había señalado que las primeras manifestaciones estaban relacionadas con la adaptación del organismo del jugador a su tratamiento farmacológico. Según las explicaciones conocidas, estos episodios eran tratables y no representaban un riesgo adicional para su salud.

Sin embargo, el reporte de AFP del 22 de noviembre confirmó que Musiala había experimentado otros episodios después de los dos registrados durante la pretemporada. El más reciente ocurrió el 16 de noviembre, nuevamente en medio de los ajustes de su medicación.

Tras esa modificación del tratamiento, el futbolista presentó una evolución favorable y pudo regresar a la competición. El viernes 20 de noviembre tuvo minutos en el partido contra el Colonia, dos meses después de sufrir una lesión muscular el 24 de septiembre mientras estaba con la selección alemana.

¿Jamal Musiala se retirará del fútbol por sus problemas de salud?

La nueva recaída también coincidió con la circulación de rumores sobre una posible retirada del fútbol profesional. No obstante, no existe un anuncio oficial del jugador, su entorno o el Bayern Múnich que confirme esa posibilidad.

La versión difundida en redes sociales procedía de una cuenta falsa que suplantaba al periodista David Ornstein y aseguraba que Musiala anunciaría su retiro en una rueda de prensa. Por tanto, no hay fundamento para presentar esa información como una decisión del futbolista.

La situación médica sí ha generado preocupación en la dirigencia del Bayern. Jan-Christian Dreesen, Uli Hoeneß y Karl-Heinz Rummenigge han expresado dudas sobre la posibilidad de que el atacante recupere su mejor nivel deportivo. Incluso Rummenigge cuestionó si el salario del jugador seguiría siendo justificable en caso de que no alcanzara nuevamente su rendimiento anterior.

Estas declaraciones motivaron la intervención de FIFPRO, el sindicato internacional de futbolistas profesionales, que publicó un comunicado el 21 de noviembre en defensa de Musiala. La organización cuestionó la exposición pública del estado contractual y deportivo del jugador, y recordó que los clubes deben respetar los acuerdos laborales y proteger el bienestar de sus futbolistas.

Musiala tiene contrato con el Bayern hasta el verano de 2030, después de renovar en febrero de 2025. Por ahora, el futbolista continúa bajo seguimiento médico y su regreso ante el Colonia representa una señal favorable, aunque los nuevos episodios de ausencia mantienen la atención sobre su evolución.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.