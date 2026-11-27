Colombia podría sumar en 2027 cerca de dos tercios de la capacidad de almacenamiento en baterías proyectada para los próximos tres años, equivalentes a por lo menos 1.327 MWh, según un portafolio de proyectos en evaluación identificado por SER Colombia. Este potencial forma parte de una cartera total que alcanza al menos 2.074 megavatios hora (MWh) a tres años, diseñada para guardar electricidad generada durante el día y aprovecharla en los momentos de mayor consumo del sistema eléctrico.

Sin embargo, el gremio advierte que materializar estas iniciativas exige avanzar en las condiciones regulatorias, ambientales y económicas para que pasen de la fase de evaluación a la construcción.

El papel del almacenamiento en la demanda y la matriz eléctrica

Integrar sistemas de almacenamiento de energía resulta clave para responder a los picos de consumo de hogares y empresas. De acuerdo con datos de XM, la demanda de potencia suele alcanzar sus niveles más altos entre las 6:00 p. m. y las 9:00 p. m., mientras que en septiembre de 2026 el consumo eléctrico creció 6,16 % frente al mismo mes de 2025.

Almacenar durante las horas de mayor radiación solar la electricidad producida por los paneles solares permite utilizarla en la noche, aportando mayor flexibilidad al sistema. En un esquema eléctrico donde confluyen fuentes complementarias, como la energía hidráulica de los grandes embalses, la generación térmica de respaldo y las energías renovables, contar con baterías ayuda a diversificar la matriz, aliviar la presión sobre los embalses en periodos de menores lluvias y fortalecer la seguridad y confiabilidad del suministro.

El interés por el almacenamiento en baterías se suma al dinamismo reciente de las energías renovables en Colombia, sector que ha movilizado inversiones por US$3.500 millones en los últimos tres años, según señaló Alexandra Hernández Saravia, presidenta ejecutiva de SER Colombia.

No obstante, el gremio subraya que el crecimiento de la generación debe ir acompañado de inversiones en transmisión, distribución y almacenamiento para que la electricidad pueda transportarse, distribuirse y aprovecharse cuando el país lo requiera frente a una demanda creciente.

Lo que está pendiente para retornar la inversión

Durante 2026 se registraron pasos relevantes en política pública energética y ambiental: