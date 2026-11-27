Este domingo 29 de noviembre, Cartagena será escenario de una de las competencias deportivas más exigentes del calendario internacional. Se trata del IRONMAN 70.3 Cartagena, una prueba de triatlón que reúne natación, ciclismo y atletismo en una sola jornada y que pondrá a prueba la resistencia física y mental de los participantes.

La competencia representa un desafío de preparación, disciplina y concentración. Los deportistas deberán completar tres modalidades consecutivas, administrar sus fuerzas y superar diferentes recorridos hasta llegar a la meta. Canal RCN llevará a los espectadores todos los detalles de esta jornada deportiva con una transmisión especial.

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La prueba recibe su nombre por la distancia total que deben recorrer los participantes: 70,3 millas, equivalentes a aproximadamente 113 kilómetros. Cada etapa tiene características particulares y exige que los atletas mantengan un ritmo adecuado para afrontar el recorrido completo.

¿En qué consiste el IRONMAN 70.3 Cartagena?

Los participantes deberán comenzar con 1,9 kilómetros de natación, continuar con un trayecto de 90 kilómetros en bicicleta y finalizar con una carrera a pie de 21,1 kilómetros, distancia equivalente a una media maratón.

Cartagena tendrá un papel protagónico durante la competencia, pues sus escenarios naturales y turísticos harán parte del recorrido. La primera etapa se desarrollará en la bahía de las Ánimas, donde los triatletas deberán completar el segmento de natación.

Posteriormente, tomarán sus bicicletas para recorrer 90 kilómetros por la costa. Finalmente, enfrentarán los últimos 21,1 kilómetros a pie por las calles del Centro Histórico, en una etapa que exigirá resistencia para completar el desafío.

Cada transición entre disciplinas será fundamental. Los deportistas tendrán que adaptarse rápidamente a las exigencias de cada modalidad y conservar la energía necesaria para completar los 113 kilómetros.

¿Dónde y a qué hora ver la transmisión del IRONMAN 70.3 Cartagena?

Noticias RCN tendrá una cobertura especial para que los aficionados al deporte puedan seguir de cerca los momentos más importantes de esta competencia.

La transmisión comenzará desde las 8:00 de la mañana a través de la aplicación de Canal RCN, el canal de YouTube de Deportes RCN y TikTok.

Además, desde las 9:00 de la mañana, los espectadores podrán conectarse a la señal de Canal RCN para disfrutar de esta jornada deportiva.

El IRONMAN 70.3 Cartagena promete una mañana de esfuerzo, velocidad y resistencia en uno de los escenarios más emblemáticos del país.