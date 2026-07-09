Colombia arrolló a Costa Rica en su debut en el Mundial Femenino Sub 20: vea los goles

La Selección Colombia Femenina Sub-20 arrancó con pie derecho y pisando fuerte en la Copa Mundial de la FIFA Polonia 2026 tras derrotar 3-1 a Costa Rica en el estadio Miejski LKS de Łódź.+

El equipo 'tricolor' demostró superioridad futbolística, contundencia en el frente de ataque y una notable capacidad de reacción para sumar sus primeros tres puntos en la jornada inaugural del Grupo E.

Mire los goles de Colombia 3-1 Costa Rica

El compromiso no comenzó fácil para el combinado nacional. En apenas los primeros minutos de la parte inicial, el conjunto costarricense aprovechó un craso error en el arco colombiano y sorprendió abriendo el marcador con un potente remate cruzado que dejó sin opción a la guardameta patria.

Sin embargo, lejos de caer en la desesperación, las dirigidas por el cuerpo técnico cafetero adueñaron del balón, adelantaron sus líneas y comenzaron a inclinar la cancha a su favor.

La insistencia colombiana rindió frutos antes de irse al descanso. El empate se dio luego de que la jueza señalara el punto penal por una falta en el área. La igualdad fue obra de Fernanda Viáfara.

Para el segundo tiempo, Colombia salió con la determinación de liquidar el partido. La presión alta dio resultados rápidamente cuando, tras un cobro de tiro de esquina, la defensora central se impuso en el aire para impactar de cabeza y decretar la remontada 2-1.

Con Costa Rica volcada al ataque en busca de la igualdad, la 'Tricolor' aprovechó los espacios en la zona trasera del rival y, a pocos minutos del final del tiempo reglamentario, estructuró una letal jugada de contraataque que culminó con una definición impecable sobre el poste lejano para sellar el 3-1 definitivo.