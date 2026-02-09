Video: El insólito gol que falló Luis Díaz en su debut de la Copa Alemania con el Bayern

En el marco de la primera ronda de la DFB-Pokal de Alemania, el Bayern de Múnich logró superar el obstáculo inicial tras imponerse por 1-4 en su visita al VfL Osnabrück.

No obstante, a pesar de la holgada victoria en el marcador, los reflectores y comentarios de la jornada terminaron enfocados en una acción puntual protagonizada por el extremo colombiano Luis Díaz, quien desaprovechó una oportunidad clara de gol frente a la portería rival tras un magnífico pase del francés Michael Olise.

El encuentro arrancó con una sorpresa inesperada para el planteamiento del técnico bávaro Vincent Kompany. Apenas al minuto 5 de juego, el conjunto local dio el primer golpe de la tarde cuando Robin Meißner mandó el balón al fondo de la red para decretar el 1-0 a favor del Osnabrück.

La anotación encendió las alarmas de la escuadra muniquesa, que se vio forzada a volcarse al ataque con agresividad para buscar la remontada con sus principales armas en ofensiva.

La reacción del Bayern no tardó en consolidarse en la primera mitad. Harry Kane logró establecer la igualdad al minuto 18, y solo seis minutos más tarde, el juvenil Tom Bischof le dio la ventaja a los visitantes marcando el 1-2 al minuto 24.

Ya con el partido controlado en términos de posesión y ritmo, llegó la jugada de mayor controversia y lamento colectiva para la plantilla alemana.

El insólito fallo de Luis Díaz en la Copa de Alemania

En una gran maniobra individual, el atacante Michael Olise proyectó un centro preciso al corazón del área chica dejando a Luis Díaz en una posición inmejorable para definir prácticamente con el arco a su disposición.

Sorpresivamente, el atacante de la Selección Colombia no logró impactar de forma óptima el esférico y envió su disparo por fuera del marco, desperdiciando de manera insólita una oportunidad idónea para extender la diferencia. La acción generó gestos de lamento tanto en el banquillo técnico como en sus compañeros de ataque.

En el segundo tiempo, el Bayern Múnich terminó de sellar su boleto a la siguiente fase de la Copa de Alemania. El propio Michael Olise anotó el tercer gol bávaro al minuto 73, mientras que Harry Kane firmó su doblete personal desde el punto penalti sobre el minuto 86 para estructurar el 1-4 definitivo.

Pese al resultado positivo, la discreta actuación del colombiano deja incertidumbre de cara a la exigente agenda del club en la Bundesliga y competencias europeas.