🔴EN VIVO🔴 Colombia 1 vs. Costa Rica 1, por el Mundial Femenino Sub-20: vea aquí el partido EN DIRECTO

La Selección Colombia Femenina Sub-20 inicia este lunes 7 de septiembre su camino en la Copa Mundial de la FIFA Polonia 2026. El combinado nacional se enfrentará a Costa Rica en un partido que puede marcar el rumbo de ambas selecciones dentro de una zona exigente.

El encuentro se disputará desde las 11:00 de la mañana (hora de Colombia), en el estadio Miejski LKS de Łódź, y podrá seguirse en vivo y en directo por la señal principal, la cuenta de Youtube y la App del Canal RCN.

Es importante tener en cuenta que la Selección Colombia Femenina Sub-20 llega al torneo bajo la dirección de Carlos Paniagua y con una nómina de 21 futbolistas que combina jugadoras de la liga nacional con jóvenes que están vinculadas a clubes de Estados Unidos, Canadá, España, Francia y Dinamarca.

Los detalles previos al partido entre Colombia vs. Costa Rica, en el Mundial Femenino Sub-20 2026

El partido entre Colombia y Costa Rica será el segundo del grupo E, que también está integrado por Portugal y la República Popular Democrática de Corea.

En ese orden de ideas, después de enfrentar a las centroamericanas, la 'tricolor' jugará contra Portugal el jueves 10 de septiembre y cerrará la fase de grupos ante Corea del Norte, el domingo 13.

Los dos primeros equipos de cada zona y los cuatro mejores terceros avanzarán a los dieciseisavos de final. Por esa razón, comenzar con una victoria podría resultar determinante para las aspiraciones colombianas.

De acuerdo con la Federación Colombiana de Fútbol, Colombia realizó su última práctica en el parque deportivo Stanisława Małachowskiego y, especialmente, se dedicó a trabajar los cobros de pelota quieta y las transiciones para pasar de la fase defensiva a la ofensiva.

¿Cómo llega la Selección Colombia Femenina al Mundial Sub-20?

En sus últimos dos partidos correspondientes al Sudamericano Femenino Sub-20, la Selección Colombia obtuvo una victoria y una derrota.

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El 25 de febrero, las 'tricolores' enfrentaron a Venezuela y se impusieron 0-2.

Sin embargo, tres días más tarde, se encontrarán frente a frente contra Argentina y fueron derrotadas 0-3.