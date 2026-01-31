Hay Festival 2026: Los 50 mejores equipos del fútbol colombiano

Lo invitamos a no perderse esta conversación entre Mauricio Silva Guzmán y Daniel Samper Pizano, moderada por Andrea Guerrero.

El encuentro girará alrededor del libro Los 50 mejores equipos de la historia del fútbol profesional colombiano, una obra que rescata momentos, cifras y protagonistas que marcaron generaciones.

Mauricio Silva, Daniel Samper y Andrea Guerrero analizan la historia del fútbol colombiano

El fútbol profesional colombiano ha sido escenario de gestas memorables, equipos legendarios y figuras que trascendieron fronteras. Esa memoria colectiva es la que busca rescatar el libro Los 50 mejores equipos de la historia del fútbol profesional colombiano, de Mauricio Silva Guzmán, una investigación que propone un ranking argumentado, con datos, contexto y análisis sobre las escuadras más influyentes del balompié nacional.

Esta conversación se realizará entre las 3:30 y las 4:30 p. m. en el marco del Hay Festival Cartagena de Indias 2026, en el Centro de Convenciones, Salón Barahona, y promete convertirse en uno de los encuentros más atractivos para los amantes del fútbol y la cultura deportiva.

Los 50 mejores equipos del fútbol colombiano: del Santa Fe histórico al Nacional moderno

El recorrido que propone el libro inicia con el Santa Fe que levantó el primer campeonato profesional en Colombia, en 1948, y avanza por equipos icónicos como el Millonarios de los años cincuenta, el Deportivo Cali de Bilardo y el Atlético Nacional de Maturana, hasta llegar a formaciones más recientes como el Nacional de Franco Armani, Alexis Henríquez y Macnelly Torres.

Cada equipo seleccionado representa no solo títulos, sino estilos de juego, contextos sociales y momentos que marcaron época. Estas 50 crónicas son un viaje apasionante a través de la historia del fútbol Profesional Colombiano.

Una mirada única y minuciosa a los equipos que han dejado una huella imborrable en la Liga local. La selección no fue hecha al azar: los autores consultaron a los 50 periodistas futboleros más influyentes del país y de sus votaciones surgió esta variada galería. Desde el Santa Fe, primer campeón, pasando por el hegemonía Millonarios de Di Stefano, Pedernera y Rossi, este trabajo periodístico no solo celebra las hazañas del pasado, sino que abarca lo mejor de todos los tiempos.

Evento con Andrea Guerrero: periodismo, análisis y memoria deportiva

La conversación estará moderada por Andrea Guerrero, lo que garantiza un diálogo dinámico y riguroso. Más allá de un simple repaso histórico, el encuentro busca reflexionar sobre cómo estos equipos moldearon la identidad del fútbol colombiano y por qué siguen siendo referentes para nuevas generaciones.

El formato conversacional permitirá que los asistentes conozcan detalles detrás de la investigación, anécdotas de vestuario, debates sobre los criterios de selección y la vigencia de estos equipos en la memoria colectiva. También se espera un espacio para preguntas del público, lo que aumenta el valor participativo del evento.

Por qué este libro es esencial para los hinchas del FPC

Los 50 mejores equipos de la historia del fútbol profesional colombiano se perfila como una obra de consulta obligatoria para hinchas, periodistas, investigadores y jóvenes aficionados que desean entender el pasado del balompié nacional. No se trata solo de un ranking, sino de una radiografía de la evolución táctica, institucional y cultural del fútbol en Colombia.

En tiempos donde la conversación deportiva se mueve entre redes sociales y consumo rápido de contenidos, este libro propone una pausa para la reflexión, el análisis y la memoria. Su lanzamiento y conversación pública refuerzan la importancia de narrar el deporte desde el periodismo de calidad y la investigación rigurosa.