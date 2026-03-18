James Rodríguez destapó problema que tuvo en su debut con el Minnesota United: "Fue duro"

El esperado estreno de James Rodríguez en la Major League Soccer (MLS) no tuvo el guion de película que los aficionados del Minnesota United imaginaron. El astro colombiano, que llegó a la liga estadounidense como el gran refuerzo de la temporada 2026, finalmente sumó sus primeros minutos oficiales en el duelo del pasado domingo contra Vancouver Whitecaps. Sin embargo, su debut quedó empañado por una derrota histórica de 6-0 en el BC Place de Canadá.

James, quien no jugaba un partido oficial desde noviembre de 2025 debido a molestias físicas en uno de sus pies, ingresó al campo en el minuto 64 en sustitución de Tomás Chancalay. En ese momento, el marcador ya era una losa insuperable: un contundente 5-0 a favor de los locales.

Tras el encuentro, el capitán de la Selección Colombia rompió el silencio y reconoció la complejidad de su estreno.

"Fue duro entrar así, ya íbamos perdiendo por muchos goles. Es difícil cambiar la dinámica de un partido cuando el resultado es tan amplio", declaró el '10' en entrevistas posteriores.

James Rodríguez destapó el problema que tuvo en su debut

A pesar del contexto negativo, James mostró destellos de su innegable calidad técnica. Durante los 31 minutos que estuvo en cancha, registró una efectividad de pases cercana al 78%, intentó filtrar balones al área y se reencontró en el campo con un viejo conocido: el alemán Thomas Müller, ahora figura del equipo de Vancouver, con quien intercambió camiseta al final del juego.

No obstante, el colombiano también fue autocrítico y señaló factores externos que han dificultado su adaptación inicial en Estados Unidos:

El volante admitió que su cuerpo aún no está acostumbrado a las superficies artificiales. "El campo es duro y eso pasa factura", señaló.

Además, destacó la exigencia física de la MLS, describiéndola como una liga de transiciones rápidas y mucho contacto.

No obstante, James Rodríguez se mostró optimista de cara a lo que viene: "Personalmente me siento bien y voy a estar al 120%". El próximo reto del colombiano será el domingo 22 de marzo contra Seattle Sounders, donde se espera que debute ante su afición en el Allianz Field antes de unirse a la convocatoria de la Selección Colombia para la doble fecha FIFA.