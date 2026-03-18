Luis Díaz ya avisa al Real Madrid en Champions League: “Es nuestro objetivo”

Tras una clasificación contundente a los cuartos de final de la Champions League, Luis Díaz tomó la palabra y dejó claro que en el Bayern Múnich no hay espacio para la relajación. El extremo guajiro, una de las figuras del equipo en la serie, habló este miércoles en entrevista con ESPN luego de la victoria que selló el paso a la siguiente ronda y se refirió al gran reto que se avecina frente al Real Madrid.

El colombiano, que atraviesa un momento destacado en el fútbol europeo, fue directo al señalar que el objetivo del equipo bávaro está intacto: conquistar el título más importante a nivel de clubes. Más allá del rival de turno, en el vestuario del Bayern mantienen una línea clara de trabajo y ambición que no piensan modificar.

Un mensaje claro: el objetivo es la Champions

Durante su intervención, Díaz enfatizó que el grupo está completamente enfocado en alcanzar la gloria europea. “Seguir luchando por todo lo que estamos jugando. No podemos bajar, tenemos que seguir enfocados de la misma manera, seguir concentrados en el objetivo que tenemos que es muy claro”, expresó el atacante, dejando ver la mentalidad competitiva que impera en el equipo.

Sus palabras reflejan el momento colectivo del Bayern Múnich, que viene mostrando un nivel sólido y convincente en la competición. La contundencia exhibida en la ronda anterior ha elevado la confianza del plantel, que ahora se prepara para uno de los desafíos más exigentes del torneo.

Un duelo de gigantes en el horizonte

El cruce frente al Real Madrid aparece como una de las series más atractivas de los cuartos de final. Se trata de un enfrentamiento cargado de historia, entre dos instituciones acostumbradas a competir por el título y a responder en escenarios de máxima presión.

El partido de ida está programado para la primera semana de abril, en territorio español, mientras que la vuelta se disputará en Alemania. Será una eliminatoria que exigirá el máximo nivel de concentración y rendimiento por parte de ambos equipos.

Luis Díaz, consciente de lo que representa este duelo, dejó un mensaje que también puede interpretarse como una advertencia: el Bayern no cambiará su forma de competir ni su ambición. Con la mira puesta en el título, el conjunto alemán se alista para medir fuerzas ante un rival de peso, en una serie que promete ser determinante en el camino hacia la final.