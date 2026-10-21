¿Cuándo se conocerá la decisión del TAS en el caso Yhormar Hurtado? Directivo dio detalles

La controversia jurídica que involucra al América de Cali por la inscripción del futbolista Yhormar Hurtado sumó un nuevo capítulo. Cinco equipos de la Liga BetPlay acudieron al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para cuestionar las decisiones de la Dimayor relacionadas con la presunta alineación indebida del lateral.

El movimiento más reciente se conoció el lunes 19 de octubre, cuando el periodista César Augusto Londoño informó que Alianza FC presentó su apelación ante el organismo internacional. Con este paso, el club se sumó a otras cuatro instituciones que buscan una revisión de los resultados de sus respectivos partidos frente al conjunto escarlata.

¿Cuáles son los cinco equipos que apelaron ante el TAS por el caso Yhormar Hurtado?

Los clubes que acudieron al TAS son Internacional de Bogotá, Boyacá Chicó, Independiente Santa Fe, Jaguares de Córdoba y Alianza FC. Los cinco cuestionan las decisiones adoptadas por los organismos disciplinarios de la Dimayor en relación con la participación de Hurtado en los encuentros que disputaron contra América de Cali.

Las instituciones demandantes pretenden que se revisen las decisiones disciplinarias y se determine si corresponde modificar los resultados de los partidos reclamados por una eventual alineación indebida. Hasta el momento, las resoluciones adoptadas en el ámbito disciplinario nacional han permitido que América conserve los puntos obtenidos en esos compromisos.

La controversia se originó por la situación reglamentaria de Yhormar Hurtado, quien tuvo participación durante 2026 con Deportes Tolima y Always Ready, de Bolivia, antes de incorporarse al América. La discusión gira alrededor de las condiciones para inscribir y utilizar a un futbolista con distintos clubes durante una misma temporada, de acuerdo con la reglamentación internacional aplicable.

¿Cuándo se conocería el fallo del TAS y América podría perder los puntos?

Carlos Ferreira, presidente de Alianza FC, había señalado a comienzos de octubre, en declaraciones al programa Zona Libre de Humo, que compartirían los costos del procedimiento junto a los demás clubes. Además, el dirigente mencionó el 3 de noviembre como una fecha posible para conocer una respuesta.

Creemos, por nuestros cálculos, que la fecha de la respuesta del TAS es el 3 de noviembre, pero no es un a fecha exacta. Se hizo una solicitud expedita y esperamos que sea antes del 3 de noviembre en el tema TAS, para eso se pagó algo adicional.

La fecha 19 del todos contra todos de la Liga BetPlay está programada para el 8 de noviembre, por lo que los cinco clubes esperan una decisión antes de esa fecha y que de esta manera puedan ser válidos los resultados de llegar a cambiar.