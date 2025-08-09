CANAL RCN
Jugador de selección y compañero de Richard Ríos, reveló que su casa fue bombardeada con misiles

El jugador informó que su esposa, su hijo y su madre se encontraba en la vivienda en el momento en el que los misiles impactaron.

Foto: @sudakov_11 en Instagram.

septiembre 08 de 2025
04:52 p. m.
Un jugador de selección y compañero de Richard Ríos en el Benfica de Portugal, se encuentra atravesando una difícil situación debido a que su vivienda fue impactada con misiles.

Se trata del ucraniano Heorhiy Sudakov, que se encontraba concentrado con su selección cuando se presentó el bombardeo ruso en Kiev.

El mediocampista, a través de sus redes sociales, informó lo sucedido y mostró que múltiples sectores del edificio quedaron destruidos.

Sin embargo, también hizo énfasis en que su familia no quedó herida a pesar de que los misiles alcanzaron a impactar la residencia.

Este fue el mensaje con el que Heorhiy Sudakov, el jugador de la Selección de Ucrania, confirmó que su casa fue impactada con misiles

Heorhiy Sudakov, el jugador del Benfica de Portugal y de la Selección de Ucrania, reveló que el ataque con misiles rusos se presentó en la noche del 7 de septiembre de 2025.

Además, manifestó que su esposa, su hijo y su madre estaban en la casa en el momento del bombardeo, pero que por fortuna se encuentran bien de salud.

"Así es como luce mi casa después de esta noche, el Shahed impactó. Mi esposa, mi hijo y mi madre estaban en el lugar en ese momento", expresó Heorhiy Sudakov en Instagram.

"Los del país vecino escribirán que teníamos guardado un equipo militar en mi casa", agregó.

Además, en ese post, el compañero de Richard Ríos en el Benfica mostró fotos y videos en los que se puede ver que los techos quedaron destruidos, que los pasillos quedaron llenos de escombros y que varias ventanas se fragmentaron.

Los fanáticos del fútbol se han solidarizado con Heorhiy Sudakov, el jugador de Benfica y la Selección de Ucrania, tras el bombardeo en su casa

Luego del post de Heorhiy Sudakov, los seguidores del Benfica y del fútbol en general han enviado múltiples mensajes de fortaleza.

"Espero que estén muy bien", "mucha fuerza, crack", "todos estamos contigo", "mis sinceras condolencias" y "lo más importante es que todos están vivos", han sido algunos de los pronunciamientos.

 

 

