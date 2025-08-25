Este fue el momento exacto en el que se presentó el trágico accidente en el que murió un futbolista profesional

El pasado 24 de agosto de 2025, en horas de la mañana, murió un futbolista ecuatoriano que jugaba en el Mushuc Runa.

Se trata de Marcos Olmedo, el mediocampista que tan solo tenía 26 años y también militó en Aucas, América de Quito, Macará, Liga de Quito y El Nacional.

El futbolista, sobre las 6:55 de la mañana del 24 de agosto (hora de Ecuador), iba en su vehículo con la intención de llegar a la ciudad de Quinindé. Sin embargo, se estrelló de frente contra otro automóvil y perdió la vida casi que de inmediato por la gravedad de las heridas.

Tras el siniestro, las autoridades llegaron al lugar de los hechos y confirmaron que Marcos Olmedo, el futbolista ecuatoriano, ya no tenía signos vitales. Además, iniciaron las investigaciones para determinar cuáles habrían sido las causas del accidente y conocieron los videos que registraron las cámaras de seguridad del sector.

Este fue el momento exacto del accidente de Marcos Olmedo, el futbolista profesional de Ecuador

En las grabaciones de las cámaras de seguridad, las autoridades han podido notar que a las 6:55 de la mañana, el vehículo de Marcos Olmedo invadió el carril contrario y se chocó de frente con un carro que no pudo evitarlo.

Ambos vehículos iban a una velocidad considerable debido a que la carretera lo permitía y, además, no había mucho tráfico. Por lo tanto, el impacto le causó heridas muy graves al futbolista del Mushuc Runa.

A partir de este primer material, las autoridades han manifestado que, al parecer, Marcos Olmedo se habría quedado dormido mientras que conducía. Sin embargo, las investigaciones continuarán avanzando hasta esclarecer completamente el hecho.

La LigaPro Corporativa, de Ecuador, lamentó la muerte del futbolista Marcos Olmedo

Después de que se confirmó la muerte del futbolista Marcos Olmedo, la LigaPro Corporativa emitió en sentido comunicado.

"La LigPro expresa su sentido pésame por el sensible fallecimiento de quien en vida fue Marcos Olmedo, jugador de nuestro club afiliado Mushuc Runa Sporting Club", señalaron.