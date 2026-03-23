Hernán Torres vuelve a dirigir: este es su nuevo equipo tras su paso por Millonarios

El técnico colombiano Hernán Torres ya tiene nuevo destino profesional luego de su reciente salida de Millonarios. El entrenador tolimense viajará a Ecuador para cerrar su vinculación con Orense Sporting Club, equipo de la primera división que busca salir del fondo de la tabla. La llegada del estratega se da en medio de un contexto deportivo complejo para el club ecuatoriano.

Tras un paso irregular por el conjunto ‘embajador’, la noticia representa una nueva oportunidad para Torres, quien intentará recuperar protagonismo en el fútbol ecuatoriano y revertir la situación de su nuevo equipo.

Hernán Torres tiene nuevo club tras su paso por Millonarios

El paso de Hernán Torres por Millonarios estuvo lejos de las expectativas. El entrenador llegó en el segundo semestre de 2025 como una alternativa para corregir el mal momento que atravesaba el equipo tras la salida de David González. Sin embargo, los resultados no acompañaron su gestión.

Durante su ciclo, Millonarios no logró consolidar una idea de juego clara ni revertir la racha de derrotas que venía afectando su rendimiento en la Liga BetPlay. Esta situación se prolongó incluso al inicio de la temporada 2026, lo que llevó a las directivas a tomar la decisión de finalizar su vínculo.

En contraste, el presente del club bogotano ha mejorado bajo la dirección del técnico argentino Fabián Bustos, quien ha logrado estabilizar el rendimiento del equipo. Este cambio evidenció aún más las dificultades que enfrentó Torres durante su etapa reciente.

¿Qué le espera a Hernán Torres en Orense Sporting Club?

El reto que asumirá Hernán Torres en Orense Sporting Club no será sencillo. El equipo ecuatoriano, fundado en 2009 y con sede en Machala, atraviesa un momento complicado en la liga local. Actualmente se ubica en la posición 13 entre 16 equipos, con apenas cinco puntos tras seis jornadas disputadas.

Orense ha ganado solo un partido, ha empatado dos y ha sufrido varias derrotas, lo que lo mantiene en zona de descenso. Ante este panorama, la dirigencia decidió apostar por la experiencia de Torres para intentar cambiar el rumbo deportivo.

El club juega como local en el estadio 9 de Mayo, con capacidad para cerca de 17.800 espectadores, y confía en que el nuevo cuerpo técnico pueda implementar ajustes tácticos que mejoren el rendimiento colectivo.

Además, el contrato del entrenador colombiano se extendería hasta el 31 de diciembre, lo que le da un margen de tiempo limitado para demostrar resultados.