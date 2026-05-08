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Millonarios ya tendría definidos dos movimientos para el otro semestre

Un jugador volvería a Millonarios y otro saldría del club: revelaron detalles del mercado de fichajes.

Millonarios
Foto: Millonarios

Noticias RCN

mayo 08 de 2026
09:00 p. m.
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Millonarios ya analiza movimientos para reestructurar parte de su plantilla de cara al segundo semestre de 2026. En medio de ese panorama, comenzaron a conocerse novedades sobre el futuro de dos futbolistas que podrían protagonizar cambios importantes en el equipo bogotano.

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Uno tendría opciones de regresar al club, mientras que el otro aparece en la mira del mercado internacional.

Daniel Ruiz volvería a Millonarios

Daniel Ruiz podría regresar al fútbol colombiano luego de su paso por el CSKA Moscú de Rusia. De acuerdo con información entregada por el periodista Guillermo Arango, el conjunto europeo no continuaría con el préstamo del mediocampista ni ejecutaría la compra de sus derechos deportivos.

Con ese escenario, el jugador debería volver a Millonarios una vez finalice el acuerdo vigente con el club ruso.

La situación genera expectativa entre los hinchas azules, teniendo en cuenta que Ruiz fue una de las piezas más importantes del equipo durante las últimas temporadas antes de marcharse al exterior.

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A pesar de ello, el entorno del futbolista todavía mantiene abierta la posibilidad de encontrar una nueva opción en Europa, por lo que su regreso al cuadro embajador aún no está completamente definido.

Millonarios, mientras tanto, seguiría atento al desarrollo de la situación para tomar decisiones sobre el futuro del volante ofensivo.

¿Quién sería el jugador que dejaría Millonarios?

El otro nombre que aparece en el radar del mercado es Beckham David Castro. El extremo ofensivo despertó interés de otros clubes por su velocidad y explosividad en el ataque.

Su rendimiento en el fútbol colombiano habría provocado acercamientos desde otros clubes, especialmente después del gol que marcó frente a Boston River en Montevideo.

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Aunque todavía no se conocen detalles sobre el posible destino del atacante ni sobre las cifras de una negociación, en el entorno del club ya reconocen que existe interés por el futbolista.

Por ahora, el club no ha hecho anuncios oficiales sobre ninguno de los dos casos, pero el mercado de fichajes ya empieza a moverse alrededor del equipo bogotano.

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