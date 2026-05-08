Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 8 de mayo de 2026: último sorteo

La suerte volvió a jugar este viernes 8 de mayo de 2026 con una nueva edición de la tradicional Lotería de Medellín, uno de los sorteos más esperados por miles de apostadores en Colombia.

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Como ocurre cada semana, los jugadores estuvieron atentos al resultado del premio mayor y a los números ganadores que dejó el más reciente sorteo de la noche.

El número que cayó de la Lotería de Medellín hoy 8 de mayo de 2026

En el sorteo más reciente de la Lotería de Medellín jugó el número XXXX de la serie XXX.

El premio mayor de este tradicional sorteo continúa siendo uno de los más altos del país, razón por la que miles de personas siguen cada semana la transmisión oficial para conocer si resultaron ganadores.

Los apostadores también estuvieron pendientes de los premios secos y demás resultados complementarios que entrega la lotería, la cual suele realizar sus sorteos sobre las 11:00 de la noche de cada viernes.

Así puede reclamar el premio si ganó la Lotería de Medellín

Las personas que resulten ganadoras deben verificar cuidadosamente los números de su billete y confirmar la autenticidad del documento antes de iniciar el proceso de reclamación.

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Para premios mayores, los ganadores deberán acercarse a los puntos autorizados o directamente a las oficinas oficiales de la lotería con el billete original y su documento de identidad. Además, las autoridades recomiendan firmar el respaldo del billete para evitar inconvenientes en caso de pérdida.

La entidad recordó que todos los resultados oficiales pueden ser consultados en sus canales autorizados y plataformas digitales habilitadas para cada sorteo.