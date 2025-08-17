CANAL RCN
Deportes

Real Cartagena tiene nuevo técnico: es ídolo de Millonarios y América de Cali

Real Cartagena quiere lograr el ascenso a la primera categoría del FPC y para ello fichó un entrenador con amplia experiencia.

Real Cartagena
Foto: @realcartagena

Noticias RCN

agosto 17 de 2025
04:20 p. m.
El Real Cartagena está decidido a dar un golpe de autoridad en el Torneo BetPlay y consolidar su anhelado ascenso a la primera división del fútbol colombiano. Según información revelada por ‘El Vbar’, el experimentado técnico Hernán Torres asumirá la dirección técnica del conjunto cartagenero, en un movimiento que podría marcar un antes y un después para el club de la ‘Heróica’.

La confirmación oficial del fichaje se daría esta misma semana, cuando Torres llegue a la ciudad para firmar su contrato. El estratega tolimense, de amplia trayectoria en el balompié nacional, se ha ganado un lugar destacado en la historia del fútbol colombiano: con América de Cali logró el ascenso a la máxima categoría y con Millonarios rompió una sequía de 24 años sin títulos, demostrando su capacidad para afrontar retos complejos y devolver la ilusión a las aficiones.

Un técnico con experiencia en retos mayores

La llegada de Hernán Torres representa un voto de confianza por parte de la dirigencia del Real Cartagena. Su capacidad para estructurar proyectos sólidos y conseguir resultados en corto plazo le brinda al equipo un plus de jerarquía y experiencia. Además, su conocimiento profundo del fútbol colombiano lo convierte en un candidato ideal para guiar el camino hacia la primera división, un sueño que la afición cartagenera persigue desde hace años.

Un duelo especial frente a Millonarios

El debut de Torres podría estar marcado por un encuentro de alto nivel emocional. En las próximas semanas, Real Cartagena se enfrentará a Millonarios por la vuelta de la Copa BetPlay, serie en la que los heroicos llegan con desventaja de 3-1. Para el entrenador, que dejó una huella imborrable en el cuadro embajador, será un reto con doble significado: intentar la remontada y, al mismo tiempo, reencontrarse con un equipo al que hizo campeón.

