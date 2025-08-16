Golazo de Luis Díaz en la final de la Supercopa de Alemania: ¡Ya celebró el guajiro!

Luis Díaz celebró su primer tanto con la camiseta del Bayern Múnich este sábado 16 de agosto en la final de la Supercopa de Alemania que se disputó frente Stuttgart. El guajiro cabeceó de manera perfecta un centro de costado y encaminó a su equipo a levantar el primer título de la temporada.

Luis Díaz vivió una jornada soñada este sábado 16 de agosto al estrenarse como goleador del Bayern Múnich en la final de la Supercopa de Alemania frente al Stuttgart. El delantero colombiano apareció en el momento clave para ampliar la ventaja de su equipo y encaminarlo a conquistar el primer trofeo de la temporada.

El encuentro, disputado con alta intensidad, mostró a un Bayern dominante en la posesión, pero que necesitaba un golpe de autoridad para asegurar el resultado. Ese golpe llegó al minuto 77, cuando Díaz, con gran instinto, atacó el espacio dentro del área y conectó de cabeza un centro preciso desde el costado. Su definición impecable puso el marcador 2-0 y desató la euforia en la afición bávara.

Un estreno soñado para el guajiro

La anotación no solo significó el primer gol oficial del colombiano con la camiseta del Bayern, sino que también reflejó la confianza que ha ido ganando desde su llegada al fútbol alemán. Díaz celebró con energía, rodeado por sus compañeros, sabiendo que su aporte estaba marcando la diferencia en una final de alto nivel.

Stuttgart descontó en los minutos finales, pero no fue suficiente para cambiar la historia. El pitazo final decretó el 2-1 y confirmó el inicio triunfal del nuevo ciclo del equipo muniqués, con el guajiro dejando su sello en un escenario de máxima exigencia.

Primer título y un mensaje claro

Más allá del trofeo, este partido deja un mensaje claro: Luis Díaz llegó al Bayern Múnich para competir y ser protagonista. Con su cabezazo, no solo se estrenó como goleador, sino que también levantó su primer título en Alemania, un logro que aumenta las expectativas sobre su rendimiento en la temporada que recién comienza.

Con actuaciones como esta, el extremo colombiano empieza a consolidarse como pieza importante en el esquema bávaro y a ilusionar tanto a los hinchas del club como a toda Colombia.