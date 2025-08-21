El técnico que suena como reemplazo de David González en Millonarios

El ciclo de David González en Millonarios llegó a su fin tras un semestre que resultó insostenible tanto en la cancha como en la tribuna. El cuadro embajador apenas sumó un punto de 18 posibles en la Liga BetPlay, lo que lo dejó en el último lugar de la tabla de posiciones y encendió las alarmas en el club. La derrota por 2-1 frente a Unión Magdalena, en pleno estadio El Campín, detonó la inconformidad de la hinchada, que manifestó su descontento con pancartas, silbidos y protestas durante todo el encuentro.

La dirigencia tomó la decisión de cortar por lo sano antes de que el panorama se oscurezca aún más. Sin margen de reacción y con un semestre que ya luce perdido, ahora el reto pasa por encontrar un reemplazo que pueda enderezar el rumbo, al menos desde lo futbolístico y anímico, para evitar que el equipo siga sumido en una crisis profunda.

Hernán Torres vuelve al radar albiazul

De acuerdo con información del periodista Guillermo Arango, el nombre de Hernán Torres aparece como uno de los principales candidatos para asumir el banquillo azul. El estratega tolimense es recordado por la afición bogotana como el artífice de la histórica estrella de 2012, un título que rompió una larga sequía y que le dio un lugar especial en la memoria del club. Su perfil, con carácter fuerte y experiencia en situaciones adversas, lo convierte en un candidato natural para devolverle identidad a Millonarios.

No obstante, la directiva deberá actuar con rapidez, pero también con cautela. Este no es un simple cambio de entrenador: se trata de rescatar a un plantel golpeado moralmente y de replantear objetivos para un semestre en el que ya no hay mucho margen de maniobra. Si bien la posible llegada de Torres genera ilusión, la gran incógnita es si el equipo tiene la capacidad de reaccionar antes de que la temporada quede completamente perdida.