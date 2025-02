Sigue la locura por James Rodríguez en México: hincha conmovió con un sorprendente regalo

James Rodríguez fue anunciado el 13 de enero como nuevo jugador del Club León y su efecto fue inmediato. Pues debutó cinco días después jugando alrededor de 30 minutos vs. Atlas y consiguió el penalti que le permitió a su club llegar al empate y, posteriormente, ganar.

Además, en su segundo partido (contra Juárez) fue titular y anotó el gol de una nueva victoria. Sin embargo, no todo terminó ahí porque en la tercera fecha (vs. Chivas) participó directamente en los dos goles y en la sexta fecha (contra Toluca) volvió a sorprender con un pase gol de lujo.

A partir de esas actuaciones, en la actualidad es uno de los jugadores más queridos del Club León y desde el primer segundo lo han tratado como a una estrella. De hecho, todos han reconocido que quieren tener una prenda o accesorio relacionado con el '10' colombiano.

En ese sentido, en el marco del 'Día de San Valentín', un hijo le entregó a su papá un regalo alusivo a James Rodríguez y despertó ternura en el fútbol mexicano. ¿De qué se trató?

Gerardo Martínez, un hincha del Club León, escribió el pasado 14 de febrero en su cuenta de X que su hijo lo sorprendió con un origami de una camiseta de James Rodríguez.

Según el señor, las palabras del pequeño al momento de entregarle el regalo fueron las siguientes:

Papá, ahorré mi dinero, vendí mis trompos y dibujos, pero no me alcanzó para tu jersey blanco de James Rodríguez por el 14 de febrero. Te hice este con cuello, como me gusta.