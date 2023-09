¡A todo pulmón! así se cantó el himno nacional en el debut de la Selección Colombia

Con cánticos, banderas y bombos se vive nuevamente la fiesta en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Este jueves 7 de septiembre, el combinado nacional debuta contra la ‘vinotinto’, con el fin de iniciar con pie derecho y obtener un cupo al próximo Mundial en Estados Unidos, México y Canadá.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo quieren pasar la página de las Eliminatorias pasadas y asistir a la próxima cita mundialista para darle una alegría al pueblo colombiano.

Carnaval en Barranquilla con el inicio de las Eliminatorias

Como es costumbre, el ambiente en la capital de Atlántico está lleno de fiesta, color y entusiasmo, logrando reunir una marea amarilla con todo el carnaval. En este primer encuentro, los jugadores cantaron a una sola voz el himno nacional de la República de Colombia al ritmo de los aficionados.

Frente al ambiente de fútbol en Barranquilla, el estratega Néstor Lorenzo resaltó: "le contaba a mi cuerpo técnico, que nunca ha vivido la Eliminatoria, que se van a emocionar por la marea amariilla. Me pasó algo curioso. Un niño me envió un rosario, y cuando me acerqué me dijo que había sido él. Ese amor es incondicional y esperamos poderles responder. Tenemos mucho para dar", dijo el argentino.

🎥 ¡𝗘𝗹 𝘀𝗮𝗯𝗼𝗿 𝗱𝗲 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗴𝗲𝗻𝘁𝗲! 🥁



𝐸𝑙 𝑀𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑣𝑖𝑏𝑟𝑎 𝑎𝑙 𝑟𝑖𝑡𝑚𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜𝑠 𝑢𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎𝑛𝑜𝑠, ¡𝑇𝑂𝐷𝑂𝑆 𝑆𝑂𝑀𝑂𝑆 𝐶𝑂𝐿𝑂𝑀𝐵𝐼𝐴!

En su debut oficial, el exasistente de Pekerman mostró respeto por la ‘vinotinto’: "no sé cómo piensa o siente Venezuela. Imagino que nos valoran mucho, pero es un eqiupo difícil, con jugadores de categoría, hombres determinantes y tengo claro que debemos sacar nuestra mejor versión para ganar".

Así formará la Selección Colombia y la ‘vinotinto’

Selección Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Yerry Mina, John Lucumí, Deiver Machado; Jefferson Lerma, Juan Guillermo Cuadrado, Matheus Uribe; Jhon Arias, Rafael Santos Borré, Luis Díaz. DT: Néstor Lorenzo.

🚨𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗥



Formación de la Selección Colombia para enfrentar a Venezuela por las Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA.#TodosSomosColombia🇨🇴 pic.twitter.com/uDkdLPvM8M — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 7, 2023