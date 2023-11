Hinchas mexicanos de Boca Juniors fueron agredidos brutalmente por fanáticos de Fluminense: testimonios

Este jueves 2 de noviembre por la tarde, la previa del partido de la final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y Fluminense en Río de Janeiro se vio empañada por un incidente violento. Durante una emboscada organizada por la hinchada del Fluminense, se desató una batalla campal en la playa de Copacabana, dejando como resultado cientos de aficionados del cuadro ‘xeneize’ golpeados y robados.

Desde el comienzo de la semana, los seguidores de Boca viajaron desde distintos puntos del país hacia Río de Janeiro para presenciar el trascendental encuentro. Algunos llegaron sin entradas, pero con la ilusión de disfrutar de la final.

Enfrentamientos en la playa de Copacabana previo a la final de la Copa Libertadores

En la playa, la situación se volvió caótica cuando los hinchas de Fluminense atacaron a los simpatizantes de Boca, provocando corridas y golpes. Ante esta situación, la policía brasileña intervino utilizando gas lacrimógeno y balas de goma para dispersar la pelea en Copacabana.

Las consecuencias de este episodio violento fueron difundidas a través de las redes sociales, especialmente en Twitter, donde se compartieron videos que muestran las escenas dramáticas que vivieron tanto los hinchas visitantes como los turistas que disfrutaban de la playa sin estar al tanto del partido.

Esta no es la primera vez que los hinchas argentinos son agredidos en suelo brasileño, ya que en días anteriores también se registraron incidentes similares protagonizados por seguidores del Fluminense.

Durante la transmisión en vivo de TNT Sport, un grupo de fanáticos de Boca provenientes de México expresó su indignación ante lo sucedido, calificando el hecho como una emboscada. Exigieron que la Conmebol tome medidas al respecto, ya que viajaron para disfrutar del fútbol y no para ser objeto de robos y ataques.

Hinchas de Boca fueron agredidos en Río de Janeiro

Uno de los hinchas agredidos mencionó: “Es hora de cortarla, esto no es fútbol. Nosotros viajamos desde México para vivir esta final y no es posible que nos hagan esto. La Conmebol tiene que hacer algo al respecto. No puede ser que estando cerca al Fan Zone nos hayan hecho esto. Boca no se metía con nadie, Boca vivía su propia fiesta. Estábamos tomando caipiriña y veíamos el atardecer.

Vinieron los hinchas de Fluminense y nos pegaron, nos robaron las carteras y nos dieron con palos, sombrillas y de todo. Nosotros no viajamos para esto, vinimos a ver a Boca campeón, no para que nos pasara esto”.

Los testimonios de hinchas de Boca que fueron agredidos por simpatizantes de Fluminense en Río de Janeiro.#TNTFútbol pic.twitter.com/326aMWx4Y7 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 2, 2023

Del mismo modo, otro afectado resaltó: “Esto vas más allá del fútbol. Se disfrazan de una camiseta de Fluminense para ser delincuentes y no tienen vergüenza. Vine con mi familia y nos robaron los pasaportes, las llaves del auto, dinero, absolutamente todo. Nos pegaron y no pude defender a mi familia. Mi esposa está destrozada. Esto no es fútbol. A estos criminales los tienen que agarrar, no es posible que la Policía de Brasil no haya planificado nada, teniendo en cuenta de que se trata de una final. Acá las autoridades siempre tratan mal al visitante y esto tiene que parar ya”

Ante este lamentable incidente, se espera que las autoridades brasileñas adopten medidas para garantizar la seguridad de los aficionados y evitar que sucesos de violencia vuelvan a ocurrir. La final de la Copa Libertadores debe ser un espacio de celebración deportiva y no un escenario para actos violentos.

