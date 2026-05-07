Ambulancias en Bogotá pueden tardar hasta cuatro horas en atender una emergencia

La concejala por el Centro Democrático Diana Diago alertó que, en Bogotá, 415 personas han muerto esperando una ambulancia: 357 en 2025 y otras 58 en lo corrido del 2026.

Así lo dan a conocer datos de la Secretaría Distrital de Salud, obtenidos a través de un derecho de petición, que deja en evidencia “graves fallas” en los tiempos de respuesta del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE).

En los peores casos, “un paciente en estado crítico puede esperar hasta 1 hora y 52 minutos; uno de prioridad alta, hasta 2 horas y 46 minutos, y uno de prioridad media puede superar las 4 horas de espera”.

¿Cuáles son los tiempos de respuesta en Bogotá y cómo se encuentran en comparación con otras ciudades?

El tiempo de respuesta promedio en Bogotá para una urgencia de prioridad crítica es de 36 minutos y 10 segundos; para una urgencia de prioridad alta, de 37 minutos y 11 segundos, y para una urgencia de prioridad media, de una hora y cinco minutos.

En palabras de la concejala, se trata de “una espera que puede costarle la vida” a cualquier paciente, debido a que “el tiempo promedio en casos críticos debería ser de 7 minutos, el 90% de los casos debe atenderse en menos de 15 minutos y, en prioridad alta, el promedio debería ser de 18 minutos”.

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Un llamado de atención por la vida:

La cabildante señaló que “Bogotá no está cumpliendo ni siquiera con parámetros básicos de atención en emergencias. Cada minuto cuenta cuando se trata de salvar vidas, y hoy el sistema de salud le está fallando a los ciudadanos”.

La misma semana en la que realizó la denuncia, la ciudad activó la línea de emergencias 137 para atender urgencias médicas y brindar orientación a los pacientes que atraviesan una emergencia.

Sin embargo, ella insiste en que “es urgente aumentar la capacidad operativa del CRUE y garantizar que las ambulancias lleguen a tiempo. No podemos seguir normalizando que las personas mueran esperando atención médica”.