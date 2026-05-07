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Ambulancias en Bogotá pueden tardar hasta cuatro horas en atender una emergencia

En 2025, 357 personas fallecieron esperando el traslado y atención en un vehículo de emergencias. En 2026 van 58.

Foto: Alcaldía de Bogotá
Foto: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

mayo 07 de 2026
09:43 a. m.
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La concejala por el Centro Democrático Diana Diago alertó que, en Bogotá, 415 personas han muerto esperando una ambulancia: 357 en 2025 y otras 58 en lo corrido del 2026.

Así lo dan a conocer datos de la Secretaría Distrital de Salud, obtenidos a través de un derecho de petición, que deja en evidencia “graves fallas” en los tiempos de respuesta del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE).

En los peores casos, “un paciente en estado crítico puede esperar hasta 1 hora y 52 minutos; uno de prioridad alta, hasta 2 horas y 46 minutos, y uno de prioridad media puede superar las 4 horas de espera”.

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¿Cuáles son los tiempos de respuesta en Bogotá y cómo se encuentran en comparación con otras ciudades?

El tiempo de respuesta promedio en Bogotá para una urgencia de prioridad crítica es de 36 minutos y 10 segundos; para una urgencia de prioridad alta, de 37 minutos y 11 segundos, y para una urgencia de prioridad media, de una hora y cinco minutos.

En palabras de la concejala, se trata de “una espera que puede costarle la vida” a cualquier paciente, debido a que “el tiempo promedio en casos críticos debería ser de 7 minutos, el 90% de los casos debe atenderse en menos de 15 minutos y, en prioridad alta, el promedio debería ser de 18 minutos”.

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Un llamado de atención por la vida:

La cabildante señaló que “Bogotá no está cumpliendo ni siquiera con parámetros básicos de atención en emergencias. Cada minuto cuenta cuando se trata de salvar vidas, y hoy el sistema de salud le está fallando a los ciudadanos”.

La misma semana en la que realizó la denuncia, la ciudad activó la línea de emergencias 137 para atender urgencias médicas y brindar orientación a los pacientes que atraviesan una emergencia.

Sin embargo, ella insiste en que “es urgente aumentar la capacidad operativa del CRUE y garantizar que las ambulancias lleguen a tiempo. No podemos seguir normalizando que las personas mueran esperando atención médica”.

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