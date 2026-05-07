Reconocido cantante tuvo preocupante accidente junto a su esposa: cayó el ascensor en el que iban

En la noche del 6 de mayo de 2026, uno de los cantantes y compositores más reconocidos de México tuvo un angustioso accidente junto a su esposa y algunos integrantes de su equipo de trabajo.

Se trata de Carín León, que se encontraba presentando su nuevo disco y sufrió el inesperado percance unos minutos después de que se acabó el evento.

Lo sucedido fue confirmado por él a través de un comunicado oficial. Además, Meylin Zúñiga, su esposa, también se pronunció, proporcionó detalles de lo ocurrido y explicó cuál es su estado de salud.

Este fue el comunicado de Carín León tras el accidente que sufrió junto a su esposa

Carin León, en un comunicado publicado en sus redes sociales, manifestó que tanto él como su esposa tuvieron que recibir atención médica, pero que la situación no pasó a mayores.

"A todo mi público: el día de ayer, al finalizar la presentación de mi nuevo disco 'Muda', sufrimos un incidente donde mi esposa Meylin Zúñiga sufrió una fractura en el tobillo", comenzó expresando.

"Ambos nos encontramos estables y recibiendo la atención médica correspondiente. Mis shows programados para este fin de semana en Metepec y Puebla siguen en pie. Agradezco sinceramente todos sus mensajes de cariño, apoyo y comprensión en este momento", añadió.

¿Cuál es el estado de salud de Meylin Zúñiga, la esposa de Carín León?

Meylin, la pareja de Carín León, dejó claro que lo que sucedió fue que el ascensor en el que iban se descolgó un piso.

"El elevador en el que bajamos saliendo de la presentación cayó un piso. Íbamos muchas personas del team, pero gracias a Dios todos estamos bien y solo fue una ligera fractura en mi tobillo", escribió.

"Gracias por sus mensajitos. Tuvimos una noche increíble, pero lo tomaré como un buen augurio", concluyó.