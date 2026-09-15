Presidente De la Espriella ordena el traslado de 120 cabecillas desde Buenaventura

En materia de seguridad, una de las políticas a las que el presidente Abelardo de la Espriella le ha hecho énfasis es el tema carcelario.

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Por eso, ordenó que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) pusiera en marcha el traslado de varios delincuentes en Quindío.

Traslados desde Quindío y Buenaventura

“Esta medida hace parte de nuestra estrategia permanente para fortalecer el control en las cárceles, desarticular las redes criminales que pretendan operar tras las rejas y garantizar que las condenas se cumplan”, declaró el jefe de Estado.

En horas de la tarde de este martes 15 de septiembre, el presidente estuvo en Buenaventura entregando la primera vivienda y los subsidios de arrendamiento a víctimas del terremoto en Buenaventura.

Durante su intervención, se refirió nuevamente a la política en las cárceles y anunció un traslado similar al que hubo en Quindío.

“Bien 'motiladitos' y con uniforme naranja”: presidente

“Acabo de dar la instrucción al director del Inpec de que mueva a los 120 bandidos que tienen azotada a la región. Los voy a trasladar de cárcel (…) Estos tipos siguen siendo jefes en la cárcel, se les acabó eso. Bien 'motiladitos' y uniforme naranja en una cárcel donde no entre la señal”, declaró.

A mediados de febrero de 2025, Insight Crime presentó un informe en el que describió cómo las estructuras criminales en Buenaventura operaban dentro y fuera de las prisiones.

Se recordó, por ejemplo, cuando en octubre de 2022 con el inicio del gobierno Petro, las dos bandas más grandes, los Shottas y Espartanos, anunciaron una tregua en el marco de la paz total. Sin embargo, duró hasta el 5 de febrero de 2023.

El Centro de Detención Transitoria Marte se ha vuelto en el lugar de operaciones de ambos grupos. El informe precisó que las celdas han sido adecuadas por los presos para vivir con comodidades sin el control de las autoridades.