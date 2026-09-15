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Cristiano Ronaldo tuvo fuerte cruce con un argentino y terminaron en el piso

Cristiano Ronaldo se encaró con Matías Palacios en dura derrota de Al Nassr.

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Foto: captura de pantalla X Sudanalytics

Noticias RCN

septiembre 15 de 2026
08:31 p. m.
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Cristiano Ronaldo y el argentino Matías Palacios protagonizaron un tenso momento durante la goleada 4-0 del Al Ain sobre Al Nassr en la Champions de Asia. El episodio quedó registrado en video.

La noche terminó mal para Cristiano Ronaldo y Al Nassr. El equipo saudí cayó 4-0 ante Al Ain en su estreno en la Champions League de Asia 2026-27 y, en medio de la contundente derrota, el portugués protagonizó un fuerte cruce con el argentino Matías Palacios.

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El episodio ocurrió cuando el partido favorecía 2-0 al conjunto de Emiratos Árabes Unidos. Palacios intentó marcar a Ronaldo durante una acción ofensiva y, después del contacto entre ambos, los dos terminaron en el suelo tras un forcejeo.

Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y generaron comentarios entre los aficionados.

¿Qué pasó entre Cristiano Ronaldo y Matías Palacios?

La acción se produjo durante un avance de Al Nassr. Palacios, mediocampista de Al Ain, buscó frenar la carrera de Ronaldo y ambos terminaron protagonizando un intercambio físico que no pasó desapercibido.

El árbitro no sancionó la acción y el encuentro continuó con Al Ain manteniendo el dominio del partido.

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No fue, además, el primer episodio de tensión entre ambos futbolistas. Ronaldo y Palacios ya habían protagonizado un momento similar en noviembre de 2024, también durante un enfrentamiento entre Al Nassr y Al Ain por la competición continental. En aquella ocasión, el portugués sujetó al argentino durante un forcejeo en el área.

¿Cómo terminó el partido de Cristiano Ronaldo?

Al Nassr terminó sufriendo una de sus noches más complicadas en el torneo continental. Al Ain se impuso 4-0, con dos goles de Houssine Rahimi, uno de Soufiane Rahimi y otro de Georgios Giakoumakis.

Ronaldo fue titular y llevó la cinta de capitán, pero no consiguió marcar. El portugués tuvo algunas oportunidades durante el encuentro, aunque se fue en blanco.

El resultado dejó a Al Nassr sin puntos en su estreno continental, mientras Al Ain comenzó la competición con una victoria contundente.

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Así, el cruce entre Ronaldo y Palacios terminó siendo una de las imágenes que dejó un partido marcado por la superioridad del conjunto emiratí y por una noche para el olvido del equipo del astro portugués.

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