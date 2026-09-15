FIFA recordó a James Rodríguez tras su despedida de la Selección Colombia

En medio de la despedida de James Rodríguez de la Selección Colombia, la FIFA recordó una de las imágenes que marcó su historia: el espectacular gol ante Uruguay en el Mundial de Brasil 2014.

La despedida de James Rodríguez de la Selección Colombia dejó una imagen cargada de nostalgia. Mientras el fútbol colombiano comienza a mirar hacia una nueva etapa sin uno de sus grandes referentes, la FIFA decidió recordar al ‘10’ con una de las jugadas que lo convirtió en protagonista del fútbol mundial.

A través de sus redes sociales, el máximo organismo del fútbol internacional publicó nuevamente el gol que James le marcó a Uruguay en los octavos de final del Mundial de Brasil 2014.

“¡Nunca olvidaremos este! 🇨🇴🤯 Gracias, James 💛💙❤️”, escribió la FIFA al compartir las imágenes del tanto.

Y no se trata de cualquier gol. Aquel remate de James fue elegido como el Premio Puskás al mejor gol de 2014, después de una acción que comenzó con un control de pecho fuera del área y terminó con un zurdazo que superó al arquero Fernando Muslera.

¿Por qué el gol de James ante Uruguay es tan recordado?

El tanto llegó en el minuto 28 del partido disputado en el estadio Maracaná, cuando James controló el balón de pecho, giró y sacó un remate de zurda que terminó en el ángulo.

Fue el primero de los dos goles que marcó aquella tarde frente a Uruguay. Colombia ganó 2-0 y avanzó a los cuartos de final del Mundial, donde posteriormente cayó ante Brasil.

RELACIONADO La conmovedora reacción de Luis Díaz tras el retiro de James Rodríguez de la Selección Colombia

Además de convertirse en una de las imágenes más recordadas de aquella Copa del Mundo, James terminó el torneo como máximo goleador, con seis anotaciones, y recibió la Bota de Oro.

FIFA volvió a recordar al ‘10’ de Colombia

El mensaje de la FIFA llega en un momento especial para James y para los seguidores de la Selección. El organismo internacional ha mantenido al colombiano como una de las figuras más representativas de la historia mundialista reciente de Colombia.

Brasil 2014 fue, además, el torneo en el que la Tricolor consiguió su mejor actuación histórica en un Mundial al alcanzar los cuartos de final. James fue una de las grandes figuras de aquella campaña.

Ahora, mientras el fútbol colombiano vive una nueva etapa, la FIFA escogió precisamente aquel gol para decirle “Gracias, James” y recordar una jugada que quedó para siempre en la memoria de los aficionados.