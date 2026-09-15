¿James Rodríguez podría volver a la Selección Colombia? Esto reveló Ramón Jesurún

Este 15 de septiembre, James Rodríguez confirmó oficialmente que se retira de la Selección Colombia tras 15 años vistiendo la camiseta 'Tricolor'. El hasta hoy capitán del equipo confirmó que tomó la decisión para dar paso a nuevas generaciones de jugadores.

RELACIONADO La conmovedora reacción de Luis Díaz tras el retiro de James Rodríguez de la Selección Colombia

Tras este anuncio, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, emitió un comunicado oficial en donde agradeció a James por las alegrías que le dio a los colombianos durante estos años y reconoció el legado que dejó.

Adicionalmente, el directivo comentó que también intentó convencer al '10' que siguiera en el proceso por un tiempo más, pero el jugador ya había tomado una decisión, la cual respetó. Eso sí, le hizo una invitación de cara al futuro.

¿Qué dijo Jesurún sobre el futuro de James?

El presidente de la FCF comentó que el mismo James Rodríguez lo llamó para confirmarle dos noticias. La primera, que tenía un arreglo para ser nuevo jugador de Atlético Nacional y firmar así su regreso al fútbol colombiano.

La segunda, la decisión del retiro. "Traté de persuadirlo, decirle que lo pensara un poco más, pero me dijo que era una decisión ya pensada (...) a nombre de la Federación Colombiana de Fútbol, decirle que las puertas las deja completamente abiertas".

Según el directivo, esperan que las próximas generaciones de jugadores logren seguir el ejemplo de James Rodríguez. Además, con esta declaración, deja en 'veremos' la posibilidad de un eventual regreso.

¿James Rodríguez podría volver a la Selección Colombia?

De ahora en adelante, todo depende principalmente de la voluntad de James Rodríguez. Según reveló Eduardo Luis en La FM, Néstor Lorenzo le habría pedido al volante que no se retirara del fútbol internacional, pues la intención era hacerlo parte del nuevo proceso que está por comenzar.

Ante esto, si James Rodríguez muestra un nivel acorde a lo exigido por la Selección Colombia mientras viste la camiseta de Atlético Nacional, y en ese escenario logran convencerlo de volver a vestir la 'Tricolor' nuevamente, perfectamente podría hacerlo.

Casos hay muchos. Lionel Messi se había retirado de la Selección tras la Copa América de 2016, pero regresó y jugó durante 10 años más con la Albiceleste. También pasó con el portero alemán Manuel Neuer, quien rompió su retiro internacional de dos temporadas para atajar en el Mundial 2026.