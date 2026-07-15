¿Quién domina el historial entre Argentina y España? Los números antes de la gran final

La final del Mundial 2026 enfrentará a dos selecciones con una larga historia. Argentina y España volverán a verse las caras este domingo 19 de julio en el estadio de Nueva Jersey, en un partido que, además de definir al nuevo campeón del mundo, romperá el equilibrio que existe en el historial entre ambas potencias del fútbol.

La Selección Argentina aseguró su clasificación a la final tras vencer a Inglaterra, mientras que España hizo lo propio ante Francia para instalarse en la gran definición. El choque será el decimocuarto enfrentamiento oficial entre ambos equipos y llega con un dato que refleja lo cerrado de esta rivalidad: cada selección suma seis victorias y, además, registran dos empates.

¿Cómo está el historial entre Argentina y España?

Después de 14 partidos disputados, el balance es de absoluta igualdad. Tanto la Albiceleste como la Roja han celebrado en seis oportunidades, mientras que en dos ocasiones no hubo ganador.

Historial entre Argentina y España

Partidos jugados: 14

Victorias de Argentina: 6

Victorias de España: 6

Empates: 2

El único antecedente entre ambos en una Copa del Mundo se remonta al Mundial de Inglaterra 1966. En aquella ocasión, Argentina se impuso 2-1 en la fase de grupos gracias a un doblete de Luis Artime, iniciando con triunfo su participación en el torneo.

¿Cuál fue el último partido entre Argentina y España?

El antecedente más reciente se disputó el 27 de marzo de 2018 en el estadio Metropolitano de Madrid, durante un amistoso de preparación para el Mundial de Rusia.

Aquella noche terminó siendo una de las derrotas más dolorosas de Argentina en los últimos años. España goleó 6-1 al equipo dirigido por Jorge Sampaoli, en un encuentro que dejó muchas dudas antes de la Copa del Mundo, donde la Albiceleste sería eliminada por Francia en los octavos de final.

En ese compromiso estuvieron presentes varios futbolistas que hoy siguen formando parte de la selección argentina, entre ellos Giovani Lo Celso, Nicolás Otamendi, Leandro Paredes, Lautaro Martínez y Nicolás Tagliafico. Lionel Messi no participó debido a una lesión en el aductor derecho.

Más allá de ese resultado, el historial reciente también registra una importante victoria argentina. En septiembre de 2010, la Albiceleste derrotó 4-1 a España en Buenos Aires, pocos meses después de que la Roja conquistara el Mundial de Sudáfrica.

Otro capítulo pendiente entre ambos seleccionados es la Finalissima. Argentina, campeona de la Copa América, y España, vencedora de la Eurocopa, obtuvieron el derecho de disputar ese trofeo, inicialmente previsto para marzo de 2026 en Catar. Sin embargo, el encuentro fue cancelado debido a la situación de seguridad en Medio Oriente y todavía no tiene una nueva fecha confirmada.

Con el historial completamente igualado, la final del Mundial 2026 no solo entregará una nueva estrella al campeón, sino que también inclinará por primera vez la balanza de una rivalidad que lleva más de siete décadas escribiendo capítulos entre dos de las selecciones más importantes del fútbol mundial.