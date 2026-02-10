Uno de los favoritos de Néstor Lorenzo peligra para estar en el Mundial: esto dijo su DT

A medida que se acerca el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, la expectativa crece alrededor de los jugadores de la Selección Colombia que aspiran a meterse en la lista definitiva de convocados por el técnico Néstor Lorenzo. Con menos de cinco meses para el inicio del torneo, cada partido, cada convocatoria y cada noticia médica comienza a tener un impacto directo en las decisiones del cuerpo técnico.

En ese contexto, una información procedente de Italia encendió las alarmas en el entorno de la Tricolor. El entrenador del Cagliari de la Serie A se refirió a la situación física de Yerry Mina, uno de los defensores más habituales en las convocatorias del combinado nacional y considerado por Lorenzo como una pieza importante en la zaga.

Una lesión que requiere control permanente

El técnico del club italiano confirmó que el central colombiano arrastra un problema en la rodilla desde hace varios meses. Según sus declaraciones, no se trata de una molestia aguda, sino de una situación crónica que necesita monitoreo constante y manejo día a día.

Además, el propio entrenador resaltó la importancia de Mina dentro del equipo, no solo por su experiencia, sino también por su liderazgo dentro y fuera del campo. Esa misma condición es la que lo ha convertido en uno de los nombres de confianza para Néstor Lorenzo desde que asumió el mando de la Selección Colombia.

La situación obliga a un seguimiento detallado por parte del cuerpo médico tanto del club italiano como de la Federación Colombiana de Fútbol, teniendo en cuenta que cualquier complicación en esta etapa podría afectar su presencia en la cita orbital.

Preocupación en el entorno de la Selección

La noticia genera inquietud en la Selección Colombia, especialmente por el momento en el que se conoce. A pocos meses del inicio del Mundial, las lesiones se convierten en un factor determinante para las convocatorias, y más cuando se trata de futbolistas con presencia constante en los llamados del técnico.

Yerry Mina ha sido uno de los habituales en las listas de Lorenzo, tanto en partidos oficiales como en amistosos. Su experiencia en torneos internacionales, su juego aéreo y su capacidad para imponerse en el mano a mano lo han mantenido como una de las principales alternativas en la defensa.

Con el calendario avanzando hacia la Copa del Mundo, el estado físico de cada jugador será analizado con lupa. En el caso de Mina, el objetivo será controlar la molestia y mantener continuidad competitiva para llegar en condiciones óptimas al torneo. Mientras tanto, el cuerpo técnico de la Tricolor seguirá atento a su evolución, consciente de que cada detalle puede marcar la diferencia en la conformación de la lista definitiva rumbo al Mundial 2026.