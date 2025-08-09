CANAL RCN
Deportes

Carlos Antonio Vélez explotó y le contestó sin filtro a Néstor Lorenzo

Carlos Antonio Vélez se refirió a las palabras de Néstor Lorenzo en rueda de prensa. Esto fue lo que dijo.

Carlos Antonio
Foto: Win Sports

Noticias RCN

septiembre 08 de 2025
02:51 p. m.
La previa del partido entre Colombia y Venezuela por la última fecha de las eliminatorias sudamericanas no solo estuvo marcada por lo deportivo, sino también por un cruce mediático que encendió la polémica. Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia, habló en rueda de prensa sobre las críticas que suele recibir, refiriéndose a quienes él considera “apostadores del fracaso”. El entrenador argentino resaltó que, pese a mantener un invicto prolongado, siempre aparecen voces que descalifican su gestión y aseguró que su objetivo es formar un grupo fuerte que luche por metas ambiciosas en el próximo Mundial.

Sus palabras no pasaron inadvertidas y despertaron reacciones inmediatas en distintos sectores del periodismo. Lorenzo, además, señaló que esos “apostadores” buscan tener la razón aún en escenarios hipotéticos y advirtió que lo suyo es trabajar en el campo, sin prometer títulos, pero sí exigiendo a sus jugadores la máxima entrega.

Fuerte pronunciamiento de Carlos Antonio Vélez

Entre los primeros en responder estuvo Carlos Antonio Vélez, reconocido comentarista del Canal RCN, quien no dudó en cuestionar de frente al seleccionador. A través de su cuenta de X, el periodista lanzó un mensaje directo en el que criticó a los técnicos que, según él, usan la Selección como un proyecto personal y no como un bien común del fútbol colombiano. Vélez fue tajante al señalar que esos entrenadores “se llenan de disculpas, hacen equipos de espaldas a la meritocracia y mantienen vínculos con empresarios y jugadores”.

El comentario generó una ola de reacciones entre aficionados y especialistas, dividiendo opiniones sobre el momento de la Tricolor y el papel de su entrenador. Para algunos, las palabras de Lorenzo fueron una forma de proteger al grupo; para otros, la crítica de Vélez expone puntos que deben revisarse con seriedad.

La Selección piensa en el cierre de eliminatorias

Mientras tanto, en el terreno deportivo, Colombia se prepara para enfrentar a Venezuela con la tranquilidad de tener ya asegurada su clasificación al Mundial. Esta condición podría abrir espacio para variantes en la nómina y darle minutos a jugadores que buscan consolidarse. Sin embargo, el ambiente alrededor del equipo no deja de estar condicionado por la polémica, que demuestra que cada paso de la Selección es seguido con lupa tanto dentro como fuera de la cancha.

