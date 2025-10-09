Néstor Lorenzo reveló el regaño que 'les pegó' a jugadores de Colombia en entretiempo

La Selección Colombia logró una de las remontadas más recordadas de las Eliminatorias Sudamericanas tras vencer 3-6 a Venezuela en Maturín, resultado que dejó a la Vinotinto sin chances de pelear el repechaje mundialista. Sin embargo, el camino hacia el triunfo no fue sencillo y el propio técnico Néstor Lorenzo confesó en rueda de prensa que fue necesario un regaño en el vestuario para despertar a sus dirigidos.

El primer tiempo no fue el esperado. Colombia lució imprecisa, desconectada en defensa y con poca claridad en ataque, algo que aprovechó el conjunto local para irse al descanso en empate a dos goles, pero presionando constantemente a la tricolor.

Según relató Lorenzo, esa situación lo llevó a tener una charla más enérgica de lo habitual. “Les pido que no me hagan enojar en el entretiempo otra vez la próxima, porque la verdad sentí que no estábamos compitiendo de la manera en la que hablamos. Pero como sé que el equipo lo tiene, uno pide lo que sabe que son capaces de darte”, declaró el DT argentino.

Una reacción contundente en la segunda parte

Las palabras de Lorenzo surtieron efecto inmediato. Colombia salió al segundo tiempo con otra disposición y logró darle la vuelta al marcador de manera brillante. Luis Suárez fue la gran figura de la noche con cuatro goles, acompañado por un James Rodríguez que aportó liderazgo y claridad en la creación.

RELACIONADO Carlos Antonio Vélez explotó y le contestó sin filtro a Néstor Lorenzo

Un triunfo que fortalece la unión del grupo

En la rueda de prensa posterior, Lorenzo estuvo acompañado por Suárez y James, quienes coincidieron en que el equipo necesitaba ese “sacudón” para reaccionar. El técnico se mostró orgulloso por la manera en que el grupo asumió la autocrítica y respondió en la cancha.

RELACIONADO Las selecciones que ya se clasificaron al Mundial 2026 y cuándo se definirán todos los cupos

La victoria no solo significó un golpe anímico positivo para la Selección Colombia de cara al Mundial, sino que también dejó una lección sobre la importancia de la mentalidad competitiva en los momentos más complejos de la eliminatoria.