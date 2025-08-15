Hugo Rodallega ilusiona al hincha de Santa Fe: ¡Hay nueva fecha para su regreso!

Independiente Santa Fe atraviesa días de pausa competitiva luego de que el clásico capitalino contra Millonarios fuera aplazado por los desmanes ocurridos durante el concierto de Damas Gratis en El Movistar Arena.

Sin embargo, el equipo se prepara para volver a la acción este martes 19 de agosto, cuando reciba a Envigado ante su hinchada en Bogotá.

La gran noticia para los aficionados ‘cardenales’ es que Hugo Rodallega, referente y goleador del club, avanza en su recuperación y su regreso a las canchas está cada vez más próximo.

Rodallega acelera su recuperación

El delantero, que fue operado del tabique y sufrió molestias adicionales tras la final del primer semestre ganada ante Independiente Medellín, ya entrena con el grupo y realiza trabajos con balón.

De acuerdo con la información revelada por el periodista Diego Rueda, Rodallega podría estar disponible en aproximadamente 15 días, lo que significa que a finales de agosto o inicios de septiembre podría reaparecer en las convocatorias.

La idea del cuerpo técnico sería integrarlo de manera gradual, sumando minutos hasta que recupere el ritmo de competencia y pueda volver a la titularidad en el remate del todos contra todos.

Su retorno representa un impulso anímico para un equipo que busca consolidarse en la parte alta de la tabla.

El momento de Santa Fe en la Liga BetPlay

Tras conquistar el título en el primer semestre de 2025, Santa Fe ha tenido un inicio de campeonato estable, pero con margen de mejora. Actualmente se ubica en la novena posición con 11 puntos obtenidos en seis partidos disputados.

Con el regreso de su goleador y el apoyo de la hinchada, el club bogotano espera retomar la regularidad y luchar nuevamente por la clasificación a los cuadrangulares.