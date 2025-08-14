Clásico femenino desata polémica: Santa Fe jugará sin público por denuncia de racismo

El clásico entre Independiente Santa Fe y América de Cali femenino, disputado este miércoles en el estadio Nemesio Camacho El Campín, dejó una fuerte polémica que opacó el triunfo visitante por 1-0.

RELACIONADO Partido de Santa Fe y América femenino fue detenido por actos de racismo en El Campín

Y es que más allá del resultado deportivo, el compromiso quedó marcado por un episodio lamentable, pues la juez central tuvo que detener el juego por presuntos actos de racismo desde la tribuna hacia el cuerpo técnico del equipo escarlata.

El partido estuvo interrumpido durante varios minutos mientras el juez principal reportaba la situación al comisario del encuentro. Según versiones de periodistas presentes en el estadio, algunos aficionados locales habrían proferido insultos discriminatorios, lo que obligó a tomar medidas inmediatas.

El pronunciamiento de América de Cali

A través de un comunicado oficial, el América expresó su rechazo absoluto a lo ocurrido. “América de Cali rechaza con vehemencia los actos de racismo de los que fueron víctimas nuestras jugadoras y cuerpo técnico durante el partido ante Independiente Santa Fe”, señaló el club.

El escrito fue más allá, subrayando la importancia de defender la diversidad en el deporte: “Por las negras de nuestro equipo, los negros del equipo profesional, de nuestro cuerpo técnico, de nuestras Categorías de Formación, por los negros que hacen parte de nuestra historia como Institución, por los negros del país, levantamos una voz de protesta contra estos actos de discriminación que empañan el fútbol”.

La institución vallecaucana recalcó que el fútbol debe vivirse con respeto y paz, y pidió que este tipo de episodios no se repitan.

La postura de Independiente Santa Fe

Por su parte, Santa Fe emitió un comunicado reafirmando su compromiso contra la discriminación, pero negando que existan pruebas que confirmen un comportamiento racista en el partido. “Somos una institución diversa y velamos siempre por el respeto”, indicaron.

El equipo cardenal aseguró que, tras escuchar a directivos, jugadoras, cuerpo técnico y personal de seguridad, “estamos seguros de que no hay evidencia de comportamientos racistas”.

Sin embargo, como medida preventiva y mientras se adelantan las investigaciones, Santa Fe anunció que los próximos partidos de su plantel femenino como local se disputarán a puerta cerrada. Además, se ofrecerá la devolución del dinero a quienes ya habían comprado entradas para el próximo clásico femenino.

La decisión de ambos clubes deja en evidencia la necesidad de reforzar los mensajes de respeto y convivencia en el fútbol, especialmente en los escenarios donde las emociones y la pasión pueden transformarse en intolerancia.