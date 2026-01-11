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Figura de la Selección Colombia llegaría a la Premier League: esto se filtró

El negocio se podría finiquitar en enero de 2027. Descubra aquí los detalles.

Foto: AFP.

Nicolás Forero

noviembre 01 de 2026
09:51 a. m.
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Luego de su paso por el Stade Rennes de Francia, Carlos Andrés Gómez, el extremo que estuvo con la Selección Colombia en el Mundial 2026, ha tenido un rendimiento destacado en el Vasco da Gama de Brasil.

El oriundo de Quibdó, Chocó, es uno de los habituales titulares en el equipo dirigido por Pedro Emanuel y, hasta el momento, ha disputado 66 encuentros, anotado nueve goles y realizado doce asistencias.

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En consecuencia, debido a su buen estado futbolístico y físico, un club de la Premier League se ha comenzado a fijar en el ex Millonarios y podría animarse a iniciar negociaciones.

¿Qué fue lo que se reveló exactamente? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Carlos Andrés Gómez, el extremo de la Selección Colombia, es del interés del Bournemouth de la Premier League

En su cuenta de X, el periodista Ekrem Konur, especializado en fichajes, informó que el Bournemouth percibe a Carlos Andrés Gómez como un atacante versátil que podría ser un importante refuerzo.

"El Bournemouth muestra un fuerte interés en el extremo del Vasco da Gama, Andrés Gómez, y ya ha mantenido discusiones preliminares de cara a la ventana de enero", detalló.

"Los 'cherries' ven al colombiano como un atacante directo capaz de jugar en cualquiera de las dos bandas. Varios clubes europeos, incluido el Bayer Leverkusen, han seguido su progreso, pero el Bournemouth se encuentra actualmente entre los admiradores más activos", concluyó.

Así ha sido la carrera de Carlos Andrés Gómez, el extremo de la Selección Colombia

Carlos Andrés Gómez debutó en el fútbol profesional en 2021, defendiendo la camiseta de Millonarios, y permaneció en el club 'albiazul' hasta el 2022.

Posteriormente, militó por:

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  • Real Salt Lake de Estados Unidos (2023-2024).
  • Stade Rennes de Francia (2024-2025).
  • Vasco da Gama (2025-actualidad).

Mientras tanto, su debut en la Selección Colombia fue el 10 de diciembre de 2026 y, hasta la fecha, ha disputado 11 partidos con la absoluta y anotado dos goles.

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