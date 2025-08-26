CANAL RCN
Deportes

Hugo Rodallega ya tiene fecha de regreso con Santa Fe: se daría en partido clave

El delantero cardenal se ha perdido las ocho fechas por lesión.

Foto: @santafe_oficial en Instagram.

Noticias RCN

agosto 26 de 2025
09:13 p. m.
El actual campeón de la liga colombiana, Independiente Santa Fe, ha tenido que afrontar las ocho primeras fechas del campeonato sin uno de sus artífices más grandes como lo es el delantero, Hugo Rodallega.

El goleador del primer semestre se vio obligado a ausentarse en estas jornadas luego de ser operado en su nariz y de recuperarse de aquella lesión en su aductor derecho.

Luego de estos procedimientos, Rodallega empezó con su readaptación física, generando incertidumbre de una posible fecha de regreso en la liga colombiana.

Hugo Rodallega ya tendría fecha de regreso con Santa Fe

En medio de las dudas, el delantero que se ha ganado el corazón de la afición cardenal con su entrega y sus goles cruciales, ha confirmado su reaparición con Independiente Santa Fe, justo a tiempo para el trascendental clásico contra Millonarios, un duelo que trasciende la cancha y divide a la capital.

Aunque inicialmente se había especulado con su vuelta para el partido contra Once Caldas, ese encuentro fue aplazado, lo que, en un giro del destino, preparó el escenario perfecto para su retorno.

La vuelta de Rodallega es un aliciente que puede inclinar la balanza anímica a favor de los leones. Su experiencia, liderazgo y, sobre todo, su capacidad para aparecer en los momentos clave, son activos invaluables que su técnico, sus compañeros y la hinchada esperan capitalizar.

Los leones hasta la fecha marchan octavos con nueve puntos, producto de dos victorias, tres empates y dos derrotas.

