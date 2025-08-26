David González ya tendría definido su nuevo club en el fútbol colombiano: sería rival de Millonarios

Hace algunos días, la travesía de David González por Millonarios terminó de la peor forma. Y es que luego de caer en su casa ante Unión Magdalena, el club tomó la decisión de rescindir su contrato e inclinarse por Hernán Torres, entrenador que el fin de semana pasado inició con victoria por 3-0 ante Junior.

Ahora, tras lo ocurrido, el técnico González caería parado y tendría ya definido su nuevo equipo en el FPC. En tan solo ocho fechas de juego, ya son varios los clubes que han hecho cambios en sus banquillos y es ahí donde el estratega llegaría.

David González llegaría a otro club del FPC

De acuerdo a lo conocido este martes, González estaría muy cerca de arribar a Águilas Doradas, equipo que se quedó sin técnico tras la salida de Pablo de Menuer.

Desde la directiva del cuadro antioqueño han empezado a evaluar varias hojas de vida y el exMillonarios tendría avanzado todo para llegar a este club.

Lo más irónico es que de darse la contratación de González, su primer reto sería este fin de semana ante Millonarios, su ex equipo.

"David González le interesa a Rionegro Águilas. Es uno de los candidatos. El siguiente rival de Águilas, este viernes, es Millonarios", informó Paolo Arenas.

Foto: @millosfcoficial en Instagram.

Así se jugará la fecha 8 de la Liga Betplay

Viernes 28 de agosto

5:00 p.m. | Junior vs Llaneros

7:10 p.m. | Águilas Doradas vs Millonarios

Sábado 29 de agosto

1:00 p.m. | Boyacá Chicó vs Unión Magdalena

3:10 p.m. | La Equidad vs Deportivo Pasto

5:20 p.m. | Pereira vs Bucaramanga

7:30 p.m. | Deportivo Cali vs DIM

Domingo 30 de agosto

1:00 p.m. | Nacional vs Envigado

3:10 p.m. | Alianza FC vs América

5:20 p.m. | Deportes Tolima vs Fortaleza

7:30 p.m. | Santa Fe vs Once Caldas