Deportes

David González ya tendría definido su nuevo club en el fútbol colombiano: sería rival de Millonarios

El extécnico de Millonarios pasó la página y ya tendría arreglo con este club.

David González Millonarios
FOTO: Millonarios FC

Noticias RCN

agosto 26 de 2025
04:44 p. m.
Hace algunos días, la travesía de David González por Millonarios terminó de la peor forma. Y es que luego de caer en su casa ante Unión Magdalena, el club tomó la decisión de rescindir su contrato e inclinarse por Hernán Torres, entrenador que el fin de semana pasado inició con victoria por 3-0 ante Junior.

Ahora, tras lo ocurrido, el técnico González caería parado y tendría ya definido su nuevo equipo en el FPC. En tan solo ocho fechas de juego, ya son varios los clubes que han hecho cambios en sus banquillos y es ahí donde el estratega llegaría.

David González llegaría a otro club del FPC

De acuerdo a lo conocido este martes, González estaría muy cerca de arribar a Águilas Doradas, equipo que se quedó sin técnico tras la salida de Pablo de Menuer.

Desde la directiva del cuadro antioqueño han empezado a evaluar varias hojas de vida y el exMillonarios tendría avanzado todo para llegar a este club.

Lo más irónico es que de darse la contratación de González, su primer reto sería este fin de semana ante Millonarios, su ex equipo.

La primera decisión de los inversionistas que llegaron al Deportivo Cali: cambio drástico
"David González le interesa a Rionegro Águilas. Es uno de los candidatos. El siguiente rival de Águilas, este viernes, es Millonarios", informó Paolo Arenas.

Foto: @millosfcoficial en Instagram.

Así se jugará la fecha 8 de la Liga Betplay

Viernes 28 de agosto

5:00 p.m. | Junior vs Llaneros
7:10 p.m. | Águilas Doradas vs Millonarios

Sábado 29 de agosto

1:00 p.m. | Boyacá Chicó vs Unión Magdalena
3:10 p.m. | La Equidad vs Deportivo Pasto
5:20 p.m. | Pereira vs Bucaramanga
7:30 p.m. | Deportivo Cali vs DIM

Domingo 30 de agosto

1:00 p.m. | Nacional vs Envigado
3:10 p.m. | Alianza FC vs América
5:20 p.m. | Deportes Tolima vs Fortaleza
7:30 p.m. | Santa Fe vs Once Caldas

