David González ya tendría definido su nuevo club en el fútbol colombiano: sería rival de Millonarios
El extécnico de Millonarios pasó la página y ya tendría arreglo con este club.
Noticias RCN
04:44 p. m.
Hace algunos días, la travesía de David González por Millonarios terminó de la peor forma. Y es que luego de caer en su casa ante Unión Magdalena, el club tomó la decisión de rescindir su contrato e inclinarse por Hernán Torres, entrenador que el fin de semana pasado inició con victoria por 3-0 ante Junior.
Ahora, tras lo ocurrido, el técnico González caería parado y tendría ya definido su nuevo equipo en el FPC. En tan solo ocho fechas de juego, ya son varios los clubes que han hecho cambios en sus banquillos y es ahí donde el estratega llegaría.
David González llegaría a otro club del FPC
De acuerdo a lo conocido este martes, González estaría muy cerca de arribar a Águilas Doradas, equipo que se quedó sin técnico tras la salida de Pablo de Menuer.
Desde la directiva del cuadro antioqueño han empezado a evaluar varias hojas de vida y el exMillonarios tendría avanzado todo para llegar a este club.
Lo más irónico es que de darse la contratación de González, su primer reto sería este fin de semana ante Millonarios, su ex equipo.
"David González le interesa a Rionegro Águilas. Es uno de los candidatos. El siguiente rival de Águilas, este viernes, es Millonarios", informó Paolo Arenas.
Así se jugará la fecha 8 de la Liga Betplay
Viernes 28 de agosto
5:00 p.m. | Junior vs Llaneros
7:10 p.m. | Águilas Doradas vs Millonarios
Sábado 29 de agosto
1:00 p.m. | Boyacá Chicó vs Unión Magdalena
3:10 p.m. | La Equidad vs Deportivo Pasto
5:20 p.m. | Pereira vs Bucaramanga
7:30 p.m. | Deportivo Cali vs DIM
Domingo 30 de agosto
1:00 p.m. | Nacional vs Envigado
3:10 p.m. | Alianza FC vs América
5:20 p.m. | Deportes Tolima vs Fortaleza
7:30 p.m. | Santa Fe vs Once Caldas