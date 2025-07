¿Por qué Hugo Rodallega no fue al Mundial de Brasil 2014?

Hugo Rodallega volvió a estar en el centro de la conversación futbolera en Colombia, no solo por el título conseguido recientemente con Independiente Santa Fe, sino por unas declaraciones que revivieron un tema sensible: su ausencia del Mundial de Brasil 2014. El delantero vallecaucano sugirió que durante la era de José Néstor Pékerman al mando de la Selección Colombia “se vendían jugadores” y que esa fue la razón por la cual nunca fue convocado. Su versión ha generado reacciones encontradas, sobre todo porque las cifras y el contexto deportivo de ese entonces no respaldan su hipótesis.

En su momento, Rodallega atravesaba un periodo complicado en Inglaterra, defendiendo los colores del Fulham, equipo que terminó descendiendo de la Premier League. Con apenas seis goles anotados en toda la temporada 2013-14, su rendimiento estaba lejos del nivel que exhibían otros atacantes colombianos que sí fueron tenidos en cuenta por el cuerpo técnico de la Tricolor.

Una generación dorada de delanteros que brillaban en Europa

Los delanteros seleccionados por Pékerman para la cita mundialista en Brasil eran, en su mayoría, figuras destacadas en ligas europeas de primer nivel. Teófilo Gutiérrez era protagonista en River Plate, Adrián Ramos acababa de ser transferido al Borussia Dortmund tras su brillante campaña en el Hertha Berlín, Jackson Martínez era una de las grandes estrellas del Porto y Carlos Bacca se consolidaba como figura del Sevilla en España. Incluso, Radamel Falcao, quien fue el mejor delantero mundo en ese momento, no pudo asistir por una lesión. Otros nombres como Luis Fernando Muriel también quedaron fuera, pese a su enorme proyección.

Frente a ese panorama, la ausencia de Rodallega se explicaba más desde lo deportivo que desde una supuesta conspiración. El técnico argentino contaba con una base sólida de atacantes que vivían un gran presente en el fútbol internacional, y la competencia por un cupo era feroz. La decisión, vista en retrospectiva, le dio la razón a Pékerman: Colombia hizo historia al alcanzar los cuartos de final por primera vez, en una campaña inolvidable liderada por un equipo que llegó en plena forma.

Una herida que aún no cicatriza

Las palabras de Rodallega abren nuevamente un debate que, para muchos, parecía cerrado. Si bien es válido que los jugadores expresen su sentir, los hechos muestran que su exclusión respondió a razones estrictamente futbolísticas. Con el tiempo, su trayectoria lo llevó a destacarse en otros ámbitos, y su aporte actual a Santa Fe es innegable. Sin embargo, las comparaciones con la élite de ese momento dejan claro que su lugar en Brasil 2014 no era tan evidente como él cree.