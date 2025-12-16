CANAL RCN
Colombia

Para evitar la Peste Porcina Africana en el país prohíben el ingreso de productos españoles derivados del cerdo

La PPA se diferencia de la gripe porcina o H1N1 en que no es una enfermedad zoonótica. Sus efectos podrían generar una catástrofe económica y social en el país.

Foto: montaje realizado con imágenes de Freepik
Noticias RCN

diciembre 16 de 2025
04:26 p. m.
Ni los chorizos, ni los jamones curados, ni la carne de cerdo fresca proveniente de España, tradicional en la mesa de algunas familias colombianas, durante la temporada de Fin de Año, tienen permitido el ingreso al país.

Así lo dio a conocer en el transcurso del martes 16 de diciembre el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), como parte de las medidas adoptadas en el territorio nacional para evitar el ingreso de la Peste Porcina Africana (PPA).

De acuerdo con el ICA, las medidas preventivas se intensificaron “tras la reciente confirmación de focos de PPA en jabalíes de regiones de España” y “Colombia, que ostenta el estatus de país libre de PPA, busca proteger su industria y la economía rural ante esta amenaza altamente contagiosa para los cerdos”.

Autoridades piden adoptar medidas de bioseguridad para evitar el contagio del virus H3N2 en Europa
Autoridades piden adoptar medidas de bioseguridad para evitar el contagio del virus H3N2 en Europa

¿Qué otras medidas se adoptaron para evitar el ingreso de PPA al país?

Se sabe que en países como Italia, Polonia y Alemania se han registrado casos de PPA; sin embargo, las nuevas directrices se aplicarán a viajeros que arriben al país desde España.

El ICA decomisará todos los productos derivados del cerdo que hayan adquirido en territorio español y representan un alto riesgo de transmisión del virus, pese a haber sido procesados.

Además, solicitó a los viajeros provenientes de España que hayan estado en contacto con explotaciones porcícolas o granjas de cerdos notificar a las autoridades a su llegada al país para aplicar protocolos de desinfección y vigilancia requeridos.

Descubren una nueva variante de la viruela del mono en Inglaterra
Descubren una nueva variante de la viruela del mono en Inglaterra

¿Cómo podría afectar la llegada de PPA a los colombianos?

De acuerdo con el ICA, Peste Porcina Africana no es una enfermedad que pueda afectar a los seres humanos, pero es altamente contagiosa entre porcinos y puede ocasionar su muerte. De ignorar las recomendaciones en territorio nacional, el país podría enfrentarse a:

“Una catástrofe económica y social, donde se podrían tener pérdidas de hasta $10.000 millones de pesos. La industria porcina colombiana genera más de 400.000 empleos directos e indirectos, y su afectación pondría en riesgo la subsistencia de miles de familias que dependen de esta actividad en todo el territorio nacional”.

De ahí, “su compromiso con el mantenimiento del estatus sanitario del país y solicita la máxima colaboración de los viajeros para salvaguardar la sanidad pecuaria de Colombia”.

