CANAL RCN
Economía

Conductores en Colombia se ahorrarán más de 300 mil pesos para 2026: requisitos que debe cumplir

Conozca los requisitos que debe cumplir para obtener este descuento importante.

Multa conductores colombia
Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 16 de 2025
03:16 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una noticia que sin duda trae un respiro económico a miles de colombianos: un grupo específico de conductores podría ahorrarse cerca de 350.000 pesos colombianos en 2026, evitando así el gasto de la Revisión Técnico-Mecánica y de Emisiones Contaminantes (Tecnomecánica).

Este beneficio, consagrado en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026, aplica para los propietarios de vehículos que cumplan con un requisito clave relacionado con la antigüedad de su automotor.

Este es el significado de la señal de PR en carretera: muchos conductores no lo tienen claro
RELACIONADO

Este es el significado de la señal de PR en carretera: muchos conductores no lo tienen claro

La Ley 2294 de 2023, que expide el Plan Nacional de Desarrollo, modificó las condiciones para la primera revisión de la Tecnomecánica para diferentes categorías de vehículos:

  • Vehículos Particulares Nuevos (Diferentes a Motocicletas y Similares): Estos automotores solo deberán realizar su primera revisión a partir del quinto (5º) año contado desde la fecha de su matrícula en el Registro Nacional Automotor (RUNT).

Esto significa que, si usted compró un vehículo particular nuevo en 2021, su primera revisión la tendrá que realizar en 2026, al cumplir cinco años. Pero si usted matriculó su carro después del 1 de enero de 2022, su vehículo estará exento de realizar la revisión en 2026, pues aún no habrá cumplido los cinco años. Esta exención se traduce directamente en un ahorro de dinero.

¿Cuánto es el ahorro estimado?

Aunque los precios exactos para la Tecnomecánica de 2026 aún no han sido confirmados oficialmente por la Superintendencia de Transporte y se ajustan anualmente con base en la UVT (Unidad de Valor Tributario) y otros costos fijos, se puede hacer una estimación basada en las tarifas promedio del año anterior y los rangos de precios de referencia.

Para un vehículo particular liviano, el costo promedio de la revisión Técnico-Mecánica se estima en un rango que va desde los $279.163 hasta más de $349.000 pesos (dependiendo de la antigüedad del vehículo, el CDA y otros cargos obligatorios como RUNT, SICOV y el Aporte a la ANSV).

Pico y Placa para particulares matriculados fuera de Bogotá: Distrito seguirá analizando a los demás vehículos del parque automotor
RELACIONADO

Pico y Placa para particulares matriculados fuera de Bogotá: Distrito seguirá analizando a los demás vehículos del parque automotor

Tomando el valor máximo de referencia de $349.119 pesos (cifra aproximada para 2025 en algunos rangos), el ahorro para el propietario de un carro exento es significativo, acercándose a los 350.000 pesos mencionados.

Excepciones y tiempos para otros vehículos

La norma establece periodos diferentes para otras categorías, por lo que es vital que los conductores verifiquen la fecha de matrícula de su vehículo:

  • Vehículos de Servicio Público Nuevos (Incluyendo Motocicletas y Similares): Estos deberán someterse a la primera revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes al cumplir dos (2) años contados a partir de su fecha de matrícula. En otras palabras, las motocicletas nuevas matriculadas en 2024 y 2025 podrán evitar la revisión en 2026.
  • Vehículos Antiguos Oficialmente Reconocidos: Los carros que hayan sido matriculados bajo la categoría de antiguos no están obligados a realizar la Tecnomecánica, siempre y cuando sus propietarios garanticen el mantenimiento de las condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dólar

¡Notorio cambio en el precio del dólar en el cierre de hoy 16 de diciembre de 2025! Así se cotizó

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 16 de diciembre de 2025

Turismo

¿Cuáles son los dos días festivos adicionales que tendrá Colombia en 2026? Ojo al calendario

Otras Noticias

Cancillería

Cancillería rompe el silencio sobre parranda en Nicaragua donde estuvo Carlos Ramón González

González, exdirector del Dapre y considerado ‘el cerebro’ del caso UNGRD, está prófugo en Nicaragua.

Premios The Best

¡Equipazo! Este fue el once ideal elegido en The Best 2025

Conozca cuál fue el once ideal que se eligió para el The Best 2025. Sorpresivamente no está Mbappé.

Navidad

Regalos novedosos de navidad para el 2025: estas son las ideas sugeridas por la IA

Chile

Milei y Kast se reúnen en Buenos Aires para definir agenda conjunta

Cuidado personal

Ausencia de libido en mujeres: expertos explican los posibles tratamientos para este trastorno