Conductores en Colombia se ahorrarán más de 300 mil pesos para 2026: requisitos que debe cumplir

Una noticia que sin duda trae un respiro económico a miles de colombianos: un grupo específico de conductores podría ahorrarse cerca de 350.000 pesos colombianos en 2026, evitando así el gasto de la Revisión Técnico-Mecánica y de Emisiones Contaminantes (Tecnomecánica).

Este beneficio, consagrado en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026, aplica para los propietarios de vehículos que cumplan con un requisito clave relacionado con la antigüedad de su automotor.

La Ley 2294 de 2023, que expide el Plan Nacional de Desarrollo, modificó las condiciones para la primera revisión de la Tecnomecánica para diferentes categorías de vehículos:

Vehículos Particulares Nuevos (Diferentes a Motocicletas y Similares): Estos automotores solo deberán realizar su primera revisión a partir del quinto (5º) año contado desde la fecha de su matrícula en el Registro Nacional Automotor (RUNT).

Esto significa que, si usted compró un vehículo particular nuevo en 2021, su primera revisión la tendrá que realizar en 2026, al cumplir cinco años. Pero si usted matriculó su carro después del 1 de enero de 2022, su vehículo estará exento de realizar la revisión en 2026, pues aún no habrá cumplido los cinco años. Esta exención se traduce directamente en un ahorro de dinero.

¿Cuánto es el ahorro estimado?

Aunque los precios exactos para la Tecnomecánica de 2026 aún no han sido confirmados oficialmente por la Superintendencia de Transporte y se ajustan anualmente con base en la UVT (Unidad de Valor Tributario) y otros costos fijos, se puede hacer una estimación basada en las tarifas promedio del año anterior y los rangos de precios de referencia.

Para un vehículo particular liviano, el costo promedio de la revisión Técnico-Mecánica se estima en un rango que va desde los $279.163 hasta más de $349.000 pesos (dependiendo de la antigüedad del vehículo, el CDA y otros cargos obligatorios como RUNT, SICOV y el Aporte a la ANSV).

Tomando el valor máximo de referencia de $349.119 pesos (cifra aproximada para 2025 en algunos rangos), el ahorro para el propietario de un carro exento es significativo, acercándose a los 350.000 pesos mencionados.

Excepciones y tiempos para otros vehículos

La norma establece periodos diferentes para otras categorías, por lo que es vital que los conductores verifiquen la fecha de matrícula de su vehículo: