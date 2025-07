Hugo Rodallega quiere despedirse del fútbol en otro equipo del FPC: "Me encantaría"

El delantero Hugo Rodallega, pieza clave en el título más reciente de Independiente Santa Fe, volvió a ser noticia este lunes tras compartir en una charla informal su deseo de cerrar su carrera en el equipo donde todo comenzó: el Deportes Quindío.

En un live de Instagram con el periodista ‘Gato’ Arce, Rodallega dejó claras sus intenciones para el futuro cercano. Aunque su contrato con Santa Fe termina en seis meses, su vínculo emocional con el club bogotano es tan fuerte que no dudaría en continuar.

Rodallega quiere seguir en Santa Fe, incluso bajándose el sueldo

“Me quedan 6 meses con Santa Fe. Si ahorita el presidente me dice ‘Hugo, renovemos’, lo hago a ojo cerrado. Es más, si me dice que me baje el salario, me lo bajo y renuevo”, expresó el goleador, dejando en evidencia su compromiso con el club capitalino.

También reveló que el presidente de Santa Fe ha sido una gran persona con él y que incluso existe la posibilidad de que quede vinculado institucionalmente al club una vez se retire del fútbol profesional. “Estoy pensando en algo a futuro con Santa Fe”, dijo con ilusión.

Su deseo más íntimo: jugar una vez más con el Quindío

Sin embargo, Rodallega también sorprendió con una confesión que tocó la fibra de los hinchas del Deportes Quindío, el equipo que lo vio nacer.

“Lo que sí le dije al presidente (Eduardo Méndez) es que me encantaría poderme inscribir, así sea un partido, volver a vestir la camiseta del Quindío… no me importa si está en la B o en la A”, declaró.

Por ahora, el atacante deberá pasar por el quirófano tras fracturarse el tabique nasal durante la final de la Liga BetPlay, lo que retrasará su regreso a las canchas este semestre. Pero su mensaje fue claro: quiere despedirse donde empezó o seguir dejando huella con Santa Fe.