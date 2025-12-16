VIDEO VIRAL: esta fue la impresionante reacción en las tribunas cuando se anotó el golazo que ganó el Premio Puskás

Este 16 de diciembre se escogió el Premio Puskás en la gala de los premios The Best y el ganador fue Santiago Montiel, el argentino que actualmente milita en Independiente de Avellaneda.

El futbolista de 25 años, que debutó como profesional en febrero del 2023 vistiendo la camiseta de Argentinos Juniors, anotó el mejor gol del 2025 en la tarde del 11 de mayo.

Ese día, Independiente de Avellaneda enfrentó en su estadio a Independiente Rivadavia por los octavos de final de la Primera División de Argentina y el partido se estaba tornando muy cerrado.

Sin embargo, luego de que el 'rojo' de Avellaneda cobró un tiro de esquina al minuto 57 y quedó el rebote, Santiago Montiel ganó la posición, se lanzó de chilena desde afuera del área para impactar el balón y logró sorprender al arquero rival para festejar el 1-0 definitivo.

Tras ese golazo, el mismo jugador se sorprendió y comenzó a mover su mano de arriba hacia abajo como diciendo 'miren la obra de arte que hice'.

Pero, además, la reacción de los hinchas de Independiente en las tribunas también fue de júbilo total.

En video: así celebraron los hinchas de Independiente de Avellaneda el golazo de Santiago Montiel que ganó el Premio Puskás 2025

En una grabación que se ha hecho viral en las redes sociales, se ha podido apreciar que todos los hinchas de Independiente estaban mirando con mucha expectativa el desenlace del tiro de esquina.

Por lo tanto, desde el momento en el que Santiago Montiel realizó la sorprendente acrobacia, varios se llevaron las manos a la cabeza y, posteriormente, se abrazaron con las personas que tenían al lado y comenzaron a gritar y a saltar de manera desenfrenada.

El video es el siguiente:

Así reaccionó Independiente de Avellaneda luego de que Santiago Montiel ganó el Premio Puskás 2025

Después de que se anunció a Santiago Montiel como el ganador del Premio Puskás, Independiente de Avellaneda compartió en sus redes sociales el momento exacto en el que Arsène Wenger, el exdirector técnico del Arsenal, entregó la noticia.

Asimismo, ese post estuvo acompañado con el siguiente mensaje: