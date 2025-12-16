CANAL RCN
Internacional

Llora el cine: murió un inolvidable y legendario actor a sus 60 años

El actor fue encontrado sin signos vitales dentro de su casa. ¿Qué se ha conocido?

Foto: Freepik.

Noticias RCN

diciembre 16 de 2025
04:20 p. m.
Hollywood se encuentra de luto tras la muerte de un actor que no solo marcó una época, sino que se inmortalizó en las pantallas al hacer parte de producciones exitosas como 'Pulp Fiction' y 'La Máscara'.

Peter Greene, que debutó en la actuación en 1990 en la serie de televisión 'Hardball' y, posteriormente, en 1994 interpretó en la película 'La Máscara' a Dorian Tyrell, el antagonista que pone en aprietos al protagonista a lo largo de la trama, falleció a sus 60 años.

Greene, que era oriundo de Montclair, Nueva Jersey, también participó en proyectos prestigiosos como 'Alerta máxima 2', 'Sospechosos habituales', 'Hawaii 5.0', 'Tesla', 'Law and Order' e, incluso, en este 2025 seguía vigente.

¿De qué murió Peter Greene, el inolvidable y prestigioso actor de Estados Unidos?

Las autoridades estadounidenses han revelado que Peter Greene fue encontrado sin vida el pasado 12 de diciembre de 2025.

Los vecinos del actor que residía en Lower East Side, en Manhattan, New York, se comunicaron con la Policía debido a que les pareció extraño que desde hace mucho tiempo estaba sonando música de manera ininterrumpida.

En consecuencia, apenas las autoridades llegaron a la vivienda, encontraron al actor totalmente inconsciente y confirmaron que ya no tenía signos vitales.

Además, posteriormente, Gregg Edwards, el representante del actor Peter Greene, atendió a los medios de comunicación y constató el fallecimiento.

Sin embargo, todavía no se ha revelado la causa exacta por la que murió el reconocido actor y, por ende, la investigación sigue en curso.

Estos han sido los mensajes de condolencias de los seguidores de Peter Greene tras su muerte

Una vez la Policía corroboró la muerte del actor Peter Greene, sus seguidores quedaron en shock y lamentaron lo sucedido en las redes sociales.

"Era de esos actores con los que uno siempre se identificaba", "no lo puedo creer", "qué noticia tan desgarradora", "que en paz descanse", "se han ido tanto en el 2025", "fortaleza para su familia" y "siempre lo recordaré", han sido algunos de los mensajes.

