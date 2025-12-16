J Balvin rompe el silencio sobre la tiradera de Residente: "Me hizo la vida super miserable"

Durante muchos años, J Balvin fue uno de los artistas más importantes de la industria musical a nivel mundial, pero una serie de polémicas y problemas de salud mental, llevaron a que el colombiano pasara por un duro momento del que le ha costado recuperarse.

Uno de los puntos más fuertes que enfrentó el colombiano fue en 2022, con la tiradera de Residente, quien aprovechó lo mediático de las sesiones con el productor argentino Bizarrap y le dedicó una canción de casi 9 minutos que acumula más de 200 millones de reproducciones en YouTube.

J Balvin habló sobre la polémica tiradera

Años después, Balvin pudo recuperar su tranquilidad y hoy disfruta de su carrera, dejándolo más que claro con los grandes conciertos que llevó a cabo en Medellín y Bogotá. Con calma, pudo hablar sobre este tema en entrevista con el youtuber español Ibai Llanos, asegurando que es un tema del pasado.

"Me hacía mucho daño cuando tuve situaciones como la de residente. Fue muy frustrante porque nunca pensé que me iba a ver en problemas como tiraderas o temas mediáticos", dijo inicialmente. "Ya todo está bien, me atrevo a decir que le tengo cariño a Residente, pasara lo que haya pasado".

Balvin aprovechó para comentar que la presión por lo números al ser el número 1, sumado a estos problemas que se sumaron, lo llevaron a pasarla muy mal. "Eso fue lo que me hizo la vida super miserable en un momento. Ahora estoy en un momento de cero expectativas, pero antes todo me hizo daño".

¿Reconciliación de J Balvin y Bad Bunny?

Durante la charla 'El Niño de Medellín' también mencionó que en este momento se alegra por la situación que vive Band Bunny siendo el artista más importante del momento, situación que en el pasado lo habría llevado a llenarse de envidia.

Comentó que le hubiera gustado tener a Benito en sus conciertos en Colombia. "Él hizo falta, claro, pero ya llegará el momento donde nos verán juntos de una manera muy genuina. Fue un momento muy hermoso haber hecho 'Oasis'".