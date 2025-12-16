¡Equipazo! Este fue el once ideal elegido en The Best 2025

Este martes 16 de diciembre se celebró una nueva edición de la gala de los premios The Best 2025, una ceremonia que volvió a reunir a las máximas figuras del fútbol mundial y que dejó definiciones contundentes sobre quiénes marcaron el pulso de la temporada. Tal como se preveía por su impacto colectivo e individual, el gran protagonista de la noche fue Ousmane Dembelé, quien se quedó con el reconocimiento al mejor jugador del mundo, confirmando un año extraordinario que ya había sido respaldado semanas atrás con la obtención del Balón de Oro.

El delantero francés cerró una temporada memorable, siendo decisivo en instancias clave, sosteniendo una regularidad pocas veces vista y liderando a su equipo tanto desde el juego como desde la influencia emocional en el campo. Su evolución futbolística, combinada con madurez táctica y eficacia ofensiva, terminó por convencer a jurados, entrenadores y capitanes que participaron en la votación. Dembelé no solo fue determinante en cifras, sino también en momentos, una condición que suele inclinar este tipo de galardones.

Dembelé, la confirmación de un líder global

La elección del francés como mejor jugador del planeta no sorprendió a los analistas. A lo largo de 2025, Dembelé se consolidó como un atacante total: desequilibrante por las bandas, resolutivo en el área y comprometido en la presión alta. Su capacidad para aparecer en los partidos decisivos terminó siendo un argumento irrefutable para quedarse con el premio mayor de la gala, en una temporada que lo ubicó definitivamente en la élite histórica del fútbol moderno.

El reconocimiento en The Best ratifica un proceso de crecimiento sostenido y una madurez futbolística que lo transformó en referencia mundial, superando incluso a figuras consagradas que partían como candidatos.

El once ideal y la ausencia que generó debate

Más allá del premio individual, uno de los anuncios que más comentarios generó fue la revelación del once ideal del 2025, especialmente por la ausencia de Kylian Mbappé, figura del Real Madrid, quien quedó fuera de este ‘dream team’ pese a su peso mediático y deportivo.

El equipo ideal quedó conformado por Gianluigi Donnarumma en el arco; una defensa con fuerte presencia del PSG, integrada por Achraf Hakimi por derecha, Willian Pacho como central, Nuno Mendes en la banda izquierda y el neerlandés Virgil van Dijk completando la zaga.

En el mediocampo se impuso el talento y la versatilidad con Cole Palmer, Vitinha, Pedri y Jude Bellingham, una zona que combina creatividad, dinámica y equilibrio. En ataque, el tridente quedó reducido a la eficacia pura: Ousmane Dembelé acompañado por el joven fenómeno Lamine Yamal.

Así, la gala de The Best 2025 no solo premió a los mejores, sino que también dejó debates abiertos y confirmó que el fútbol mundial atraviesa una etapa de renovación, con nuevas figuras que ya no solo prometen, sino que dominan el presente.