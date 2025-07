Hugo Rodallega y todas las veces que se habló de su fichaje por América de Cali

Hugo Rodallega logró volver a salir campeón en el fútbol colombiano después de 20 años. El delantero, al igual que en 2005 con Deportivo Cali, salió goleador del campeonato y se quedó con la estrella, pero esta vez con Independiente Santa Fe.

Sin embargo, a pesar de su afinidad con el 'azucarero', el sueño de Rodallega era salir campeón con el rival de patio: América de Cali. Desde hace varios años expresó su deseo de jugar en este club, argumentando que la ilusión de su padre era que representara al equipo de sus amores.

Desde esa primera declaración por allá en 2015, el nombre de Rodallega siempre sonó para llegar a 'La Mechita', pero a pesar de la intención entre las partes, el negocio nunca se dio. Después de muchos intentos fallidos, el delantero zanjó el tema: nunca llegará a América.

Los capítulos de la novela Rodallega - América

En 2015, Hugo habló con medios caleños y expresó públicamente su deseo: "Quiero jugar en América, es el sueño de mi padre". Para ese entonces, terminó su contrato con Fulham e ilusionó a los hinchas escarlatas que tenían a su club en segunda división.

El problema es que América estaba muy mal financieramente y no se pudo acercar a lo que ofreció el Akhisar Belediye de Turquía para hacerse con sus servicios. Unos días después de esa firma, el padre del goleador falleció, por lo que no pudo cumplirle ese sueño.

Dos años después, con el equipo ya en primera división, el Trabzonspor de Turquía compró el pase de Rodallega y le ofreció un millonario contrato, por lo que descartó las ofertas de Colombia y se quedó en este club por dos temporadas.

En 2019 se terminó su contrato con este club. Apareció nuevamente el ofrecimiento de América, pero indicó que no tenía intención de regresar a Colombia, por lo que aceptó una oferta de un nuevo equipo en Turquía: Denizlispor, equipo con el que renovó por un año más en 2020, cuando hablaba nuevamente de jugar con los 'escarlatas'.

Durante esos años jugando en Turquía, siempre habló de jugar en América, pero se excusó con que tenía contrato. Para 2021 apareció el momento, todo estaba dado para que cumpliera el mencionado sueño, pero le bajaron el pulgar.

El técnico Juan Carlos Osorio expresó públicamente que ya tenía a un delantero veterano en su plantel (Adrián Ramos), por lo que no quería contar con otro. Ante este panorama, el vallecaucano tomó rumbo al fútbol de Brasil, equipo en el que estuvo por dos años.

Tras acabar este nuevo vínculo, otra vez se abrió la puerta. Hubo negociaciones, reuniones, acordaron números, pero esta vez sería el técnico Alexandre Guimaraes el que dijo que no, aunque después señaló que él "no era el César" para bajarle el pulgar a nadie.

Hugo Rodallega y Santa Fe: el ciclo final

En 2023 Rodallega firmó con su actual club y a lo largo de estos años ha seguido insistiendo en su deseo de jugar en América, pero siempre respetando el contrato que tiene. Ahora que salió campeón y que está cerca de los 40, ya desechó la posibilidad.

"Cuando quise puse todo lo que estuvo a mi alcance, pero no decido yo (...) Hasta me humillé, pero no supe por qué no me dejaron cumplir ese sueño, yo creo que fue por la edad", dijo en charla con Jaime Dinas.