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Sorpresivo pronóstico de la IA para las semifinales del Mundial: estos serán los finalistas

La inteligencia artificial analizó las semifinales del Mundial 2026 y reveló su pronóstico. Vea qué selecciones avanzarían a la gran final.

Sorpresivo pronóstico de la IA para las semifinales del Mundial: estos serán los finalistas
Foto: AFP.

Noticias RCN

julio 12 de 2026
01:41 p. m.
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La inteligencia artificial sorprendió con su pronóstico para las semifinales del Mundial 2026, instancia en la que España enfrentará a Francia, mientras Inglaterra se medirá ante Argentina.

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El análisis tuvo en cuenta el rendimiento durante el torneo, el estado físico, las bajas y la capacidad de cada selección para responder en partidos decisivos.

Francia sería finalista tras vencer a España

España llega a las semifinales después de eliminar a Austria por 3-0, Portugal por 1-0 y Bélgica por 2-1. El equipo español muestra uno de los juegos colectivos más sólidos del Mundial, apoyado en la posesión del balón, la movilidad de sus atacantes y una presión constante.

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Francia, por su parte, dejó en el camino a Suecia, Paraguay y Marruecos. El conjunto dirigido por Didier Deschamps se ha destacado por su fortaleza defensiva y por la velocidad de sus delanteros, especialmente Kylian Mbappé, quien sigue siendo una de las principales amenazas del campeonato.

Según la inteligencia artificial, será un partido muy táctico y equilibrado. España podría controlar la pelota durante varios tramos, pero Francia tendría mayores posibilidades de aprovechar los espacios y atacar con rapidez.

El resultado proyectado es España 1-2 Francia, con un 55 % de posibilidades de clasificación para los franceses y un 45 % para los españoles.

Argentina eliminaría a Inglaterra en tiempo extra

La otra semifinal enfrentará a dos selecciones que llegan en buen momento. Argentina derrotó a Cabo Verde, Egipto y Suiza, con Lionel Messi como referente y con Julián Álvarez y Lautaro Martínez aportando goles importantes.

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Inglaterra superó a República Democrática del Congo, México y Noruega. Jude Bellingham es una de sus principales figuras, aunque el equipo británico acumula mayor desgaste físico y presenta algunas novedades defensivas por lesiones y suspensiones.

La inteligencia artificial considera que este será el duelo más parejo. Su pronóstico es un empate 1-1 durante los 90 minutos y una victoria argentina en la prórroga.

El marcador proyectado es Inglaterra 1-2 Argentina, con un 58 % de opciones para la Albiceleste y un 42 % para los ingleses. De esta manera, la final sería Francia vs. Argentina, una reedición del duelo decisivo de Qatar 2022.

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